Peso mexicano se debilita ligeramente tras datos de confianza empresarial y desempleo en México
El peso mexicano experimenta una depreciación del 0.2% frente al dólar estadounidense, ubicándose en niveles entre 20.51 y 20.62 durante...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
El peso chileno inició la jornada del 3 de enero con una apreciación del 0,33%, ubicándose en 1.001 pesos por dólar, favorecido...
El Washington Post informa de que el presidente estadounidense, Joe Biden, ha decidido bloquear la oferta de adquisición de 14.900 millones de dólares...
El oro comienza 2025 con un fuerte impulso después de registrar su mejor desempeño anual desde 2010, y los analistas proyectan más...
Los mercados europeos muestran un comportamiento dispar, con la mayoría de los índices cotizando a la baja. El CAC40 lidera las caídas...
Los mercados se centrarán hoy en las cifras de desempleo de Alemania y los datos de manufactura de Estados Unidos, mientras que también vigilarán...
Los mercados asiáticos suben liderados por Corea del Sur, con el KOSPI creciendo un 2% después de que se anunciaran nuevas políticas...
El peso mexicano registró una fuerte apreciación del 1.2% frente al dólar estadounidense en la jornada de hoy, consolidándose...
El mercado de valores estadounidense abre el año nuevo con sentimiento mixto. Después de ganancias iniciales, domina la presión...
El tipo de cambio en Chile tuvo una jornada marcada por una fuerte apreciación del dólar, alcanzando los $1,001 pesos en su punto máximo...
Las acciones de Carvana (CVNA.US) experimentaron una volatilidad significativa hoy después de que el destacado vendedor en corto Hindenburg Research...
Estados Unidos - Datos de la EIA: Inventarios de petróleo crudo de la EIA: -1,178 millones (pronóstico: -2,4 millones, anterior: -4,237...
Wall Street avanza ampliamente con el US2000 liderando las ganancias con +1.50%, el US100 sube 0.87% a 21,405 Tesla cae 4.5% a $385.72 tras reportar...
Estados Unidos - Datos del PMI de diciembre: PMI manufacturero de EE. UU. de S&P Global: real 49,4 frente a pronóstico 48,3; anterior...
Domino's Pizza (DPZ.US), la cadena de pizzas más grande del mundo, enfrenta presiones competitivas cada vez mayores en sus mercados principales...
El peso mexicano muestra una apreciación intradía del 0.3% frente al dólar estadounidense, con el tipo de cambio oscilando entre un...
