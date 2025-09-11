Powell en Jackson Hole (EN VIVO)
A continuación, informaremos los aspectos más importantes expuestos por el presidente de la Fed en relación con la política...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Petróleo La última reunión de la OPEP+, como se rumoreaba, dio lugar a una continuación de los aumentos de producción. En esta ocasión, la OPEP+ restaurará 1,65 millones de barriles diarios respecto a los recortes de 2020, provocados por la COVID-19....
El mercado está recuperando algunas de las pérdidas de esta semana antes del simposio de Jackson Hole. Los inversores esperan con ansiedad...
La miembro de la Reserva Federal, Susan Collins, habló hoy en Bloomberg, señalando la incertidumbre en torno a las futuras decisiones de...
En su discurso en el simposio de Jackson Hole, Jerome Powell probablemente mantendrá su retórica centrada en combatir la inflación...
El Dax 40, principal índice bursátil de Alemania, opera al alza este viernes, desmarcándose de los datos económicos negativos...
El yen japonés se encuentra entre las monedas más débiles hoy, a pesar de la publicación de una inflación subyacente...
Hoy, y probablemente durante toda la semana, el evento más importante será el discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell,...
El PIB del segundo trimestre de Alemania se revisó a la baja, mostrando una caída trimestral del 0,2 % (sin ajustar estacionalmente) y un...
Las acciones de Asia-Pacífico cotizan ligeramente al alza hoy, con la excepción del Nikkei de Japón (-0,25%) y el S&P/ASX 200...
Mercados bursátiles en EE. UU. Los índices estadounidenses intentaron recortar pérdidas hacia el final de la sesión, pero...
El Departamento de Justicia ha instado al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, a destituir a la gobernadora Lisa Cook debido a presuntas irregularidades...
TRM del dólar en Colombia hoy: 21 de agosto de 2025 El día de hoy, 21 de agosto de 2025, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) del...
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, presentó su renuncia este jueves 21 de agosto al Presidente Gabriel Boric, poniendo fin a una gestión...
El peso mexicano abrió la jornada sin cambios relevantes, con el USDMXN operando en un rango acotado entre 18.72 y 18.80. El mercado cambiario se...
Walmart (Walmart Inc.) presentó sus resultados correspondientes al segundo trimestre de 2025. Los inversionistas quedaron algo decepcionados. La...
El que alguna vez fue el presidente más joven del mundo y rostro de la nueva izquierda latinoamericana enfrenta un balance lapidario. El artículo...
El dólar en Chile inicia la jornada en 965 pesos, con una leve alza respecto al cierre anterior, en un día sin referencias económicas...
