▶️ Audio de Mercados
▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 Mercados globales inician 2025 con optimismo entre avances bursátiles, repunte del petróleo...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Las acciones de Tesla (TSLA.US) están cayendo casi un 1,5% antes de la apertura de la sesión después de que el Cybertruck de la compañía...
Las acciones de la empresa de transporte danesa TORM (TRMDA.DK), especializada en el transporte de petróleo y productos derivados del petróleo,...
🗄️ Descargue el Informe Completo Aquí 📄
Estados Unidos - Datos de empleo: Solicitudes de subsidio de desempleo promedio de 4 semanas: real 223,25 mil; anterior 226,75 mil; Solicitudes...
El peso chileno inició el 2025 con una cotización de 994 pesos por dólar, mostrando una depreciación frente al cierre del último...
Los índices bursátiles europeos comenzaron el año nuevo con beneficios, aunque la magnitud de esos beneficios se ha borrado en gran...
El mercado de valores chino está experimentando fuertes caídas hoy, cayendo entre un 2,65 y un 3,15 %. El sentimiento más débil...
El índice del dólar estadounidense (USDIDX) sube más de un 0,3% hoy, pero los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10...
El euro-dólar avanza ligeramente en la primera parte de la jornada tras la publicación de los informes PMIs de los principales países...
Hoy, 2 de enero de 2025, muchos mercados bursátiles mundiales todavía permanecen cerrados debido al festivo de Año Nuevo. En Asia...
En Europa, los índices apuntan a una apertura alcista, especialmente el DAX40 y el EUROSTOXX 50. Según la presidenta del BCE,...
Los índices de EE. UU. están subiendo durante la última sesión de negociación del año. El apetito por el...
Los índices comienzan la sesión con ligeras subidas El dólar también avanza Los rendimientos de los bonos...
El peso mexicano registra una depreciación intradía del -0.7% frente al dólar estadounidense en la última sesión del...
🗄️ Descargue el Informe Completo Aquí 📄
Los futuros de gas natural experimentan una mayor volatilidad a medida que los pronósticos meteorológicos señalan un cambio significativo...
