Ethereum se encuentra actualmente en una amplia consolidación
El mercado de criptomonedas está experimentando un ligero repunte hoy tras los retrocesos de la sesión de ayer, donde las acciones y los...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Leer más
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Leer más
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Leer más
El mercado de criptomonedas está experimentando un ligero repunte hoy tras los retrocesos de la sesión de ayer, donde las acciones y los...
El par USD/JPY siguió un impulso ligeramente alcista que lo llevó por encima de la zona de 158 y dejó así un espacio cercano...
Los mercados se enfrentan a una sesión más corta en el último día de negociación de 2024, con muchas bolsas mundiales...
Las bolsas asiáticas cayeron levemente en el último día de 2024 en medio de volúmenes reducidos por las vacaciones, con el...
El peso mexicano se deprecia un 1.5% frente al dólar estadounidense en la sesión de hoy, situándose en niveles máximos de 20.63...
Los mercados en EE. UU. muestran debilidad generalizada hoy, especialmente en el sector tecnológico. El índice Dow Jones cae un 1.1%...
Una ola de ventas generalizada en el sector tecnológico está pesando fuertemente en los mercados estadounidenses hoy, con líderes...
El euro cae casi un 0,5% frente al dólar tras las declaraciones de un miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE). Según...
Wall Street cae bruscamente con el US100 bajando un 1.83% a 21,304, el US500 cae un 1.66% a 5,927 Boeing pierde un 5% tras un accidente mortal de...
Estados Unidos - Ventas de viviendas pendientes para noviembre: Real 2,2 % intermensual frente al pronóstico 0,9 % intermensual; anterior...
Estados Unidos - Datos del PMI de diciembre: PMI de Chicago: real 36,9 frente a pronóstico 42,7; anterior 40,2;
El peso mexicano continúa registrando pérdidas frente al dólar estadounidense, en una semana marcada por una baja volatilidad debido...
🗄️ Descargue el Informe Completo Aquí 📄
Actualización del USDCLP tras informe de empleo en Chile El tipo de cambio del dólar en Chile (USDCLP) presentó movimientos significativos...
La sesión de hoy en Alemania marca el final de un año comercial 2024 extremadamente exitoso para el DAX. Sin embargo, el sentimiento en sí...
Las acciones de Boeing (BA.US) cayeron casi un 5,00% antes de la apertura del mercado tras la trágica noticia de un accidente que afectó...
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) en España ha superado las expectativas en diciembre de 2024, registrando un aumento interanual del...
Los contratos de futuros basados en el precio del gas natural están subiendo casi un 8% en las primeras operaciones del lunes después de...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor