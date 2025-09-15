Última semana de vacaciones en los mercados
Estamos entrando en otra semana con días festivos, y durante este período, el interés de los inversores en el mercado de valores es...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Leer más
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Leer más
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Leer más
Estamos entrando en otra semana con días festivos, y durante este período, el interés de los inversores en el mercado de valores es...
El presidente del Banco Nacional de Austria y miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Robert Holzmann, sugirió en una entrevista que el Banco Central...
El mercado de valores de EE. UU. muestra debilidad postnavideña hoy, con caídas significativas en todos los principales índices....
La temporada navideña ha estado nuevamente marcada por una menor actividad comercial. A medida que las festividades continúan la próxima...
Petróleo crudo (barriles): Inventarios: actual -4.237M; pronóstico -0.6M; previo -0.934M; Importaciones: actual 0.995M; previo -1.131M; Refinación...
Netflix (NFLX.US) y Disney (DIS.US) destacan con sólidos resultados de audiencia durante los grandes eventos deportivos de las fiestas en el mercado...
El Nasdaq lidera la caída de Wall Street hoy, perdiendo un 2% en su peor desempeño desde la sombría sesión tras el giro agresivo...
Cambio en el Gas Natural según la EIA (pies cúbicos): Actual: -93B Pronóstico: -98B Anterior: -125B Fuente:...
Las acciones estadounidenses abren en rojo, aunque se encaminan a cerrar la semana con ganancias. Las existencias mayoristas de EE. UU. disminuyen...
El peso mexicano continúa debilitándose frente al dólar estadounidense, registrando un incremento del tipo de cambio de 0.7% intradía,...
▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses comenzaron cayendo...
🗄️ Descargue el Informe Completo Aquí 📄
El peso chileno inició la jornada en 988 pesos por dólar, pero rápidamente se desplazó hacia los 991 pesos, reflejando una...
El par dólar-yen se mantiene cerca de niveles críticos mientras los operadores sopesan la divergencia de políticas entre la Fed y...
Los mercados europeos muestran un rendimiento mixto, con varios índices cotizando al alza. El índice alemán, el Dax 40, cotiza plano...
Los datos recientes muestran que las ventas minoristas en España han crecido un 1% interanual en diciembre de 2024, lo cual es por debajo de las...
Hoy, los mercados se centrarán en los indicadores económicos de Estados Unidos, en particular los inventarios mayoristas y los datos preliminares...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor