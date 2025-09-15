El Nikkei subió un 2,1% tras los datos de inflación
Los mercados asiáticos subieron levemente, con Japón a la cabeza, ya que el Nikkei subió un 2,1% tras los datos de inflación...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Leer más
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Leer más
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Leer más
Los mercados asiáticos subieron levemente, con Japón a la cabeza, ya que el Nikkei subió un 2,1% tras los datos de inflación...
Aprenderás a dominar herramientas de escaneo de mercado para identificar oportunidades de inversión. Exploraremos cómo aplicar análisis...
En la segunda parte de la jornada de hoy, el peso mexicano pierde terreno frente al dólar, marcando una caída intradía de -0.4%. El...
Los índices de Wall Street están cayendo ligeramente después del receso de vacaciones, con algunas tomas de ganancias tras las...
En el inicio de la jornada posterior al feriado de Navidad, el peso mexicano muestra estabilidad frente al dólar, operando en un rango estrecho...
El peso chileno comenzó la jornada cotizando en 987 pesos por dólar, en un contexto de baja actividad local y atención centrada en...
Papa John's, una de las cadenas de pizzerías más reconocidas a nivel global, ofrece una oportunidad interesante para inversionistas a...
▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 Mercados Globales Oscilan entre Repuntes Tecnológicos, Ajustes Monetarios y Volatilidad Energética...
🗄️ Descargue el Informe Completo Aquí 📄
El Nasdaq 100 retrocede justo por debajo de los 22.000 puntos hoy, después de un fuerte repunte el martes, la víspera de Navidad. El crecimiento...
Los tipos de interés en Turquía se han reducido en 250 puntos básicos hasta el 47,5% desde el 50%. Se esperaba un recorte al 48,5%....
A falta de unas pocas sesiones para el final de 2024, está claro que el año ha sido tumultuoso para las materias primas, en particular para...
El segundo día de Navidad es festivo para la mayoría de las economías europeas, y las bolsas de valores permanecen cerradas. Por otro...
En el mercado europeo continúa el reciente repunte nocturno del jueves en los futuros de Wall Street. El Nasdaq 100 ha subido un 0,2%, mientras...
El peso mexicano mostra una estabilidad relativa frente al dólar estadounidense durante la jornada de hoy, registrando una ligera variación...
🗄️ Descargue el Informe Completo Aquí 📄
Las perspectivas económicas globales han mejorado tras los recientes anuncios de estímulos fiscales en China, lo que ha impactado tanto en...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor