Bitcoin reduce el rebote de ayer, sigue bajo presión de oferta de los ETF 📌
Bitcoin reduce los beneficios de ayer y vuelve a la zona de soporte en torno a los 94.000 dólares, cayendo un 1,00%. Los inversores pueden esperar...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Hoy, en la primera parte del día, conocimos las actas de la decisión sobre las tasas de interés del BOJ de octubre. El Banco de Japón...
La sesión festiva del martes en los mercados europeos se caracteriza por una volatilidad baja, debido a un menor volumen de negociación....
El inicio de la sesión de divisas de hoy se centra en la publicación de las actas del RBA y el BOJ. En el caso del Banco de Australia, los...
El período de vacaciones presenta un panorama único para los mercados financieros. Mientras que la mayoría de las bolsas importantes...
Los índices estadounidenses están mostrando mayormente alzas previas a los días festivos. Aunque inicialmente las pérdidas...
Los futuros del gas natural caen hoy casi un 3,5%, ya que los inversores reaccionan con una masiva toma de beneficios, cerca de 3,5 dólares por...
Durante la jornada, el tipo de cambio local mostró un desempeño claramente alcista. Tras una apertura modesta en torno a $989. Catalizadores...
La sesión de trading de Estados Unidos del lunes, el día antes de la víspera de Navidad, trae otro impulso bajista a través...
▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 Los futuros en EE.UU. muestran un sesgo alcista tras la presión de la semana pasada por las...
Confianza del consumidor del Banco Central de EE. UU.: 104,7 frente a 113,2 previsto y 111,7 anterior Ventas de viviendas nuevas en EE. UU.: 0,664...
La Agencia de Adquisiciones de Defensa del Ministerio de Defensa de Ucrania ha firmado un nuevo contrato con la empresa de armas alemana Rheinmetall (RHM.DE)...
Honda Motor (HMC.US) subió un 15% en las operaciones previas a la apertura del mercado en Estados Unidos tras la noticia del inicio oficial de las...
10:30 AM GMT -3, Canadá - IPP de noviembre: IPP intermensual - 0,6 % real frente a pronóstico: 0,3 %, anterior: 1,2 % IPP interanual...
El peso mexicano inicia la semana con una ligera depreciación, presionado por un contexto global de fortalecimiento del dólar estadounidense...
