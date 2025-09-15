Las acciones de Rumble repuntan un 44% tras la inversión de Tether 🚀
Las acciones de Rumble (RUM.US), un competidor directo de YouTube, están subiendo casi un 44% antes del inicio de la sesión de hoy después...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
El oro se mantiene estable cerca de los 2.630 dólares mientras los operadores sopesan las perspectivas de la política de la Reserva Federal...
El dólar inició la semana con una presión alcista en Chile, en un contexto en el que la moneda estadounidense muestra una recuperación...
Los mercados europeos cotizan en su mayoría a la baja, siendo el Ibex35 el que muestra la mayor caída (-0,63%), seguido del AEX holandés...
El informe del PIB de España del tercer trimestre de 2024 era una de las principales publicaciones macroeconómicas europeas programadas para...
El dato de PIB del Reino Unido sorprende a la baja, lo que muestra la debilidad de la economía británica y las posibilidades de recesión...
Los mercados se centrarán hoy en una serie de cifras del PIB europeo y de los indicadores económicos canadienses, y también seguirán...
Las bolsas asiáticas se animan después de que los datos más débiles de inflación del PCE de Estados Unidos reavivaron...
Las acciones estadounidenses suben al final de la semana, después de que la medida preferida de la Fed de la inflación del PCE apuntara...
El peso mexicano mostró un destacado desempeño en los mercados cambiarios este jueves, apreciándose un 1% frente al dólar y...
La semana que viene, debido al parón por las vacaciones, se espera que muchos mercados experimenten un período más tranquilo. Sin...
Las acciones estadounidenses están registrando fuertes beneficios para terminar la semana, después de que los inversores se recuperaran tras...
Berkshire Hathaway (BRKA.US) liderada por Warren Buffet ha decidido aumentar su participación en Occidental Petroleum (OXY.US) hasta un total del...
El dólar cerró sin cambios significativos al término de una semana con alta volatilidad, marcada por la publicación de importantes...
Estados Unidos - Encuesta de consumidores de la Universidad de Michigan para diciembre: Confianza del consumidor - Real: 74. Previsión: 74,0;...
El Nasdaq 100 cae un 0,8 % a primera hora del viernes Nike cae un 5 % tras los resultados trimestrales Starbucks bajo presión por las huelgas...
