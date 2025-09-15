➡️US500 reduce sus pérdidas al 0,7%
Las acciones estadounidenses recortaron sus pérdidas tras la publicación de unos datos de inflación del gasto en consumo personal...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Leer más
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Leer más
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Leer más
Las acciones estadounidenses recortaron sus pérdidas tras la publicación de unos datos de inflación del gasto en consumo personal...
El peso mexicano cotiza al alza frente al dólar estadounidense este viernes, recuperando parte del terreno perdido tras el "recorte de línea...
Estados Unidos - Datos de inflación para noviembre: Índice de precios PCE: real 2,4 % interanual; pronóstico...
Los precios del gas natural mantienen su trayectoria ascendente, con el contrato de febrero alcanzando los 3,35 dólares. Por otro lado, el contrato...
Las acciones de Novo Nordisk (NOVOB.DK) están cayendo un 20% después de que el gigante farmacéutico, conocido por sus fármacos...
Bitcoin retrocede desde máximos históricos mientras la postura agresiva de la Fed disminuye el entusiasmo por las criptomonedas, aunque la...
El peso chileno inició la jornada en 991 unidades por dólar, manteniéndose en el rango observado al cierre del día anterior....
Los mercados europeos cotizan a la baja en general, con el suizo mostrando el descenso más pronunciado (-1,10%), seguido por el Ibex35 (-0,89%)...
Los mercados esperan hoy los datos clave de inflación del PCE de EE. UU. y las cifras de confianza del consumidor de Michigan, tras la postura agresiva...
Los datos de ventas minoristas recientes del Reino Unido han sido inferiores a lo esperado, registrando una caída intermensual. Antes de la...
Los precios del petróleo se encaminaron a pérdidas semanales de más del 2%, con el Brent a 72,47 dólares y el WTI a 68,99 dólares....
El sentimiento en Wall Street sigue siendo débil, y los índices luchan por recuperarse de las pronunciadas caídas de ayer. A pesar...
Tripadvisor ha anunciado un acuerdo de 435 millones de dólares para adquirir Liberty TripAdvisor Holdings, con el objetivo de simplificar su estructura...
Bitcoin cae hoy un 2,00%, cayendo por debajo de la barrera de los 100.000 dólares. La caída continúa a pesar de la venta masiva dinámica...
El mercado espera que el Banco de México reduzca la tasa de interés en 25 puntos básicos, llevándola de 10.25% a 10%, durante...
Cambios en el gas natural según la EIA en BCF reales -125 mil millones (pronóstico -126 mil millones, anterior -190 mil millones) El...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor