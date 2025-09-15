Los índices rebotan levemente en la apertura del mercado; los rendimientos siguen subiendo📌
Tras las fuertes caídas de ayer, la apertura de Wall Street de hoy trae consigo una ligera recuperación. Los principales índices spot...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Leer más
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Leer más
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Leer más
Tras las fuertes caídas de ayer, la apertura de Wall Street de hoy trae consigo una ligera recuperación. Los principales índices spot...
Las débiles perspectivas de Micron lastran las acciones de las 'Big Tech' europeas. Volkswagen con un posible acuerdo de reestructuración. La...
Estados Unidos - Datos del PIB: Ventas del PIB (Q3): actual 3.3%; pronóstico 3.0%; anterior 1.9%. Índice de Precios del PIB (Q3):...
AppLovin (APP.US) se ha convertido en uno de los casos de éxito tecnológico más notables de 2024, con un aumento de sus acciones de...
▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 Mercados globales en tensión tras giro de la Fed, decisiones clave de bancos...
El dólar estadounidense ganó terreno ayer con fuerza después de que la Reserva Federal hiciera un giro de política monetaria...
🗄️ Descargue el Informe Completo Aquí 📄
Gran Bretaña - Decisión del BoE. Real: 4,75 %. Previsión: 4,75 % (mantenida) El Banco de Inglaterra ha decidido mantener las tasas...
El peso chileno comenzó la jornada en 996 por dólar, evidenciando una marcada depreciación que lo sitúa peligrosamente cerca...
Noruega - Decisión del Norges Bank : 4,5%. Previsión del mercado: 4,5%. El banco noruego ha mantenido el principal tipo de préstamo...
Suecia - Decisión del Riksbank : 2.5%. Pronóstico: 2.5%. Bajada de 25 puntos básicos desde el 2,75% previo. Comentarios clave de...
La sesión de hoy en los mercados internacionales comienza con movimiento después de que ayer la Fed diera un giro inesperado y hoy el presidente...
El Banco de Japón decidió mantener los tipos sin cambios en el 0,25% durante la decisión monetaria de hoy, lo que estuvo en línea...
Los mercados sufrieron caídas considerables al final de la sesión de ayer después de que la Fed recortara los tipos de interés...
El peso mexicano sufrió una fuerte depreciación este martes, cayendo más del 1% en el intradía, luego de que la Reserva Federal...
La Fed recorta las tasas de interés como se esperaba en 25 puntos básicos hasta el 4,5%, pero al mismo tiempo revisa en profundidad sus...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor