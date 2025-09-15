Las acciones de ACM Research y Synaptics suben hoy 📈
Las acciones del fabricante de semiconductores ACM Reserach están repuntando casi un 5% hoy en una ola de resurgimiento más amplio en el...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
El presidente de la Fed, Powell, indica que la tasa de interés actual ya está cerca de ser restrictivo y anuncia que dos reducciones el próximo...
El presidente de la Fed, Powell, comienza la conferencia después de que la Fed redujera las tasas de interés en 25 puntos básicos...
Las tasas de interés en los EE. UU. se redujeron como se esperaba al 4,5%, mientras que las previsiones macroeconómicas y las expectativas...
La Reserva Federal de Estados Unidos decidió recortar las tasas de interés en 25 puntos básicos, del 4,75% al 4,5%, en línea...
Los futuros del cacao suben un 3% hoy, impulsados por las preocupaciones sobre la oferta en previsión de una cosecha más débil de...
El tipo de cambio en Chile se posicionó en 992 pesos por dólar durante la jornada de hoy, miércoles 18 de diciembre, reflejando una...
La decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos se anunciará hoy a las 16:00 GMT -3, mientras que la rueda de prensa del presidente de...
Los futuros sobre el petróleo crudo WTI suben ligeramente tras el informe de la EIA de EE. UU. que mostró una disminución de los inventarios...
Wall Street abre plano; el contrato en el S&P 500 (US500) sube ligeramente - Tesla (TSLA.US) cae el más fuerte de los BigTechs. La mayoría...
▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 Resumen Audio Mercado 📊 FED y tipos de interés: Hoy se espera un recorte...
Estados Unidos - Inicios de construcción de viviendas en noviembre: actual -1,8 % intermensual; anterior -3,2 % intermensual; actual...
La cotización del dólar comenzó la jornada con un retroceso frente al peso chileno, en un contexto donde las expectativas sobre la...
Las acciones de la empresa automovilística Nissan, que atraviesa dificultades financieras, subieron casi un 24% durante la sesión asiática...
En la primera parte de la sesión de hoy, el peso mexicano se mantiene prácticamente sin cambios frente al dólar estadounidense, en...
Hoy conoceremos la muy esperada decisión de la Fed sobre el nivel de las tasas de interés en los EE. UU. Veamos cómo se ve la situación...
