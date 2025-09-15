Análisis del día - GBPUSD (18.12.2024)
La libra esterlina sigue bajo presión, ya que el repunte de la inflación en el Reino Unido complica las perspectivas de política monetaria...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
El par EUR/USD se mantiene estable tras la publicación final del IPC de la Eurozona. Los últimos datos de inflación para la Eurozona...
Los mercados europeos muestran un desempeño mixto hoy, con el FTSE 100 de Reino Unido liderando las ganancias (+0,27%), El índice alemán,...
El calendario de hoy está dominado por la muy esperada decisión de la Reserva Federal sobre los tipos de interés, donde los mercados...
Los precios al consumidor aumentaron un 0,1% en el mes, mientras que los precios básicos se mantuvieron estables en el 0,0% intermensual. La inflación...
Los mercados asiáticos se mueven con cautela antes de la reunión de diciembre de la Fed, en la que se espera un recorte de tipos de 25 puntos...
La próxima decisión de la Fed llega en un momento de incertidumbre económica y volatilidad en los mercados. A pesar de una inflación...
Los precios del gas natural en el Reino Unido experimentaron un repunte y se ubicaron cerca de 104 peniques por termia, tras haber tocado un mínimo...
El peso mexicano retrocedió un 0.3% frente al dólar estadounidense en la segunda parte de la sesión de hoy, en un contexto de volatilidad...
La jornada estuvo marcada por una alta volatilidad, con el tipo de cambio alcanzando los $995, impulsado por factores globales y locales que generan incertidumbre...
El S&P 500 está retrocediendo hoy, borrando todas los beneficios de ayer. El S&P 500 ha bajado un 0,3%, pero se mantiene por encima de...
ON Semiconductor ha subido hoy un 2,10% hasta los 68,13 dólares por acción tras los informes de una cooperación reforzada con Denso...
Los precios del petróleo cayeron casi un 2% hoy, en parte debido a los datos de ayer sobre el estado de la economía china y las cifras de...
Los índices abrieron con una baja del 0,30-0,45 % al comienzo de la sesión en efectivo. El dólar estadounidense se aprecia ligeramente. Los...
Estados Unidos - Producción manufacturera de noviembre: actual 0,2 % intermensual; pronóstico 0,5 % intermensual; anterior -0,7 % intermensual; Estados...
Petróleo: El precio del crudo Brent está sufriendo otra corrección, tras alcanzar sus niveles más altos desde el 22 de...
Estados Unidos - Datos de ventas minoristas para noviembre: Ventas minoristas: real 3,80 % interanual; anterior 2,90 % interanual; Ventas...
Canadá - Datos de inflación de noviembre: IPC recortado: real 2,7 % interanual; pronóstico 2,6 % interanual; anterior 2,6 %...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
