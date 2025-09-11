Peso colombiano se fortalece mientras el dólar extiende caídas tras inflación en EE.UU.
El peso colombiano inició la jornada del 11 de septiembre de 2025 con ganancias frente al dólar, que se negoció en promedio a 3917,75...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Petróleo La última reunión de la OPEP+, como se rumoreaba, dio lugar a una continuación de los aumentos de producción. En esta ocasión, la OPEP+ restaurará 1,65 millones de barriles diarios respecto a los recortes de 2020, provocados por la COVID-19....
Los futuros sobre el Dow Jones Industrial Average (US30) avanzan hoy cerca de un 1,3%, alcanzando niveles no vistos desde el 22 de agosto. El índice...
Cambio semanal en inventarios de gas natural (EIA): +71 Bcf Pronóstico: +68 Bcf Dato previo: +55 Bcf
Inflación ligeramente más alta, fuerte repunte en solicitudes de desempleo Como se esperaba, la inflación del IPC de agosto aumentó...
La inflación en Estados Unidos volvió a repuntar en agosto, marcando un 2,9% interanual frente al 2,7% del mes anterior. La inflación...
El cobre vuelve a brillar. Los futuros en la London Metal Exchange cotizan por encima de los $10.000 por tonelada métrica, un nivel psicológico...
Las grandes petroleras han activado el modo defensa. Chevron, BP, ConocoPhillips… incluso gigantes estatales como Aramco y Petronas están...
El peso mexicano se apreció este jueves, llevando al dólar en México a registrar una caída del 0.4% intradía. El tipo...
En los mercados globales de combustibles, se observa una clara caída en los precios del crudo. El último informe de la OPEP indica que la...
El Banco Central Europeo (BCE) mantuvo sin cambios los tipos de interés, y su presidenta, Christine Lagarde, está ofreciendo declaraciones...
BST, Estados Unidos – Datos de inflación de agosto: IPC: actual 0,4% intermensual; previsión 0,3% intermensual; previo 0,2%...
Los tipos de interés en la eurozona se mantuvieron sin cambios en 2,15% por parte del BCE, en línea con lo esperado y sin variación...
Las cifras del IPC de agosto de 2025 de hoy podrían ser cruciales para moldear las expectativas del mercado sobre la política de la Fed y...
Kering (KER.FR) ha recibido más tiempo para completar la adquisición de la casa de moda Valentino, lo que ha mejorado la confianza en la...
La apertura de los mercados bursátiles en Europa Occidental hoy se produce en un clima de mayor cautela. Índices como el del Reino Unido...
