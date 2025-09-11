ÚLTIMA HORA: La confianza del consumidor en la Eurozona más débil de lo esperado
La confianza del consumidor en la Eurozona (estimación preliminar, correspondiente a julio) se situó en -15,5, frente a -14,7 esperado y...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Petróleo La última reunión de la OPEP+, como se rumoreaba, dio lugar a una continuación de los aumentos de producción. En esta ocasión, la OPEP+ restaurará 1,65 millones de barriles diarios respecto a los recortes de 2020, provocados por la COVID-19....
Informe de Ventas de Viviendas Existentes en EE. UU. (julio): Resultado: 4,01 millones Expectativa: 3,92 millones Anterior: 3,93...
Estados Unidos – Datos de PMI de agosto: S&P Global Services PMI: actual 55,4; previsión 54,2; previo 55,7. S&P Global...
El mercado estadounidense bajo presión El mercado estadounidense sigue bajo presión debido a las altas valoraciones, los resultados decepcionantes...
Los datos preliminares del PMI estadounidense para agosto de 2025 mostraron un fuerte impulso, con el Índice Compuesto de Producción subiendo...
Canadá – Datos de inflación de julio: Índice de Precios de Productos Industriales (IPPI): actual 2.6% interanual; previo...
Estados Unidos – Índice de la Fed de Filadelfia para agosto: Índice manufacturero: actual -0.3; pronóstico 6.8; previo...
🗄️ Descargue el Informe Completo Aquí 📄 ------------------------------------------------------------- 📈 ¡Únete...
El EUR/USD avanzó hasta un 0,3% tras la publicación de los datos del PMI, recuperándose del soporte clave en torno a 1,163. Por lo...
El Dax 40 continúa su fase de consolidación esta semana, presionado por la cautela de los inversores antes del simposio de Jackson Hole....
Las acciones del gigante alemán de defensa Rheinmetall (RHM.DE) subieron casi un 3% hoy, recuperándose casi un 7% desde su mínimo...
Los datos del PMI de agosto en el Reino Unido muestran una aceleración de la actividad económica gracias al fuerte desempeño del sector...
Los primeros datos del PMI de agosto en Europa apuntan a una mejora moderada en la actividad económica. Francia y Alemania, las dos mayores economías...
El jueves estará dominado por los informes del PMI, que ofrecerán información sobre la actividad manufacturera y de servicios en las...
Wall Street cerró a la baja ayer, aunque una parte significativa de las pérdidas iniciales de la sesión se recortó a medida...
Minutas de la Fed: la inflación preocupa más que el empleo Las minutas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto...
Minutas de la reunión de la Fed de julio Las minutas de la Fed de julio revelan que la inflación sigue siendo la principal preocupación...
Las acciones de Estée Lauder caen más de un 4% después de que la compañía publicara sus previsiones de beneficios para...
El peso mexicano muestra estabilidad este miércoles en una sesión marcada por la baja volatilidad, mientras el mercado se mantiene atento...
