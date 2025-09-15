🔴 Datos de ventas minoristas de EE.UU.
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
El real brasileño sufrió una notable depreciación en la apertura de la jornada tras la publicación de las actas del Comité...
El Dólar en Chile Abre Estable en un Entorno de Incertidumbre por las Decisiones de los Bancos Centrales El dólar en Chile abrió...
Las ventas minoristas en México registraron una caída mensual de 0.30% en octubre de 2024, según los últimos datos oficiales....
Los mercados bursátiles europeos muestran un comportamiento mayoritariamente negativo, con el W2 0 polaco liderando las caídas (-1,28%),...
El Informe IFO (Institut für Wirtschaftsforschung) es un indicador económico clave en Alemania que mide la confianza empresarial. Cada mes,...
La tasa de desempleo se ha mantenido estable en Reino Unido a pesar de algunas fluctuaciones en el mercado laboral. Informe de empleo del mes de noviembre...
El calendario económico de hoy incluye importantes datos del mercado laboral del Reino Unido, indicadores de confianza empresarial en Alemania y...
Los mercados mundiales se muestran cautelosos ante las decisiones de los bancos centrales, con la reunión del miércoles de la Fed en el foco...
El peso mexicano registra una ligera depreciación intradía del -0.2%, cotizando en un rango entre 20.18 y 20.11 pesos por dólar. La...
Los índices estadounidenses están todos en verde el lunes. Nasdaq 100 lidera con una ganancia alcista del 1,23%, seguido por Russell 2000...
El precio de Bitcoin ha subido más del 4% hoy, elevando la capitalización de la criptomoneda más grande a $2.1 billones. La tendencia...
Las ventas minoristas en Colombia crecieron un 9% interanual en octubre de 2024, superando el promedio histórico del 4.94% y reflejando un sólido...
El Nasdaq 100 avanzó un 0.88% hoy, impulsado principalmente por la notable subida del 8.2% de Broadcom (AVGO.US) hasta $245.57, mientras los inversores...
Aumentos pronunciados en los precios del cacao en la primera mitad de este año generaron temores de que el chocolate se convierta en un bien de...
El peso mexicano comenzó la jornada con una depreciación del 0.4% intradía, marcando un máximo de 20.17 y un mínimo...
