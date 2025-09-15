Wall Street arranca al alza el lunes; reconstrucción anual del Nasdaq 100
Wall Street con una apertura más alta el lunes. Honeywell subió después de anunciar que está explorando una posible separación...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Estados Unidos - Índice manufacturero Empire State de Nueva York para noviembre: actual 0,2; pronóstico 10; anterior 31,2;
▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 Mercados globales: Divergencias clave EE. UU.: Optimismo en los futuros Impulsados...
El dólar en Chile inició la jornada con un incremento, acercándose a la barrera de los 1.000 pesos por dólar. Este movimiento...
Bitcoin retomó su tendencia alcista a principios de semana y alcanzó nuevos máximos históricos por encima de los 106.000 dólares....
IFR ha emitido una recomendación para el par de divisas USDCAD. IFR recomienda tomar una posición corta en el par con los siguientes niveles: Entrada...
En una importante reestructuración anunciada el viernes pasado, el índice Nasdaq 100 dará la bienvenida a tres empresas tecnológicas...
Los índices europeos comienzan la sesión del lunes con caídas Vivendi se deshace de Canal+ y Studiocanal Porsche anuncia una...
El gas natural estadounidense cae un 3,5% al comienzo de la semana, continuando con un fuerte retroceso desde el final de la semana pasada, cuando el...
Informe del PMI en Alemania (mes de diciembre) : Servicios : Publicación del dato: 51. Previsión: 49,3. Anteriormente: 49,3. Industria...
Comenzamos la primera sesión de la semana en los mercados bursátiles con un sentimiento de mercado relativamente mixto. Por un lado, estamos...
Comenzamos una nueva semana en los mercados financieros. El inicio de la sesión está marcado por el Bitcoin, que ha tocado nuevos máximos...
El S&P 500 está experimentando una corrección hoy, cayendo un 0,15% dos horas antes del cierre de la sesión. Este movimiento...
Rigetti Computing (RGTI.US) sube otro 15,60% en medio del creciente interés en la computación cuántica El punto de inflexión...
A medida que se desarrolla la última semana completa de operaciones antes de las vacaciones de Navidad, una ráfaga de decisiones de bancos...
Broadcom vio sus acciones dispararse más del 20% en los primeros minutos de la última sesión de la semana, llevando la capitalización...
