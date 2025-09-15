APERTURA EE.UU.: Nasdaq sube un 1%. Broadcom supera el billón de dólares de capitalización bursátil 📌
Los índices estadounidenses abren en verde el viernes Nasdaq 100 alcanza nuevos máximos El índice del dólar cae un 0,25%,...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
El peso mexicano comenzó a ceder terreno frente al dólar estadounidense tras la publicación de los datos del Índice de Precios...
▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 📉 Yen japonés se debilita por quinto día consecutivo tras noticias de que...
Noviembre trajo mucha agitación a los mercados. La victoria de Donald Trump provocó un movimiento significativo en los mercados financieros,...
El peso chileno inició la sesión de este viernes en 978 pesos por dólar, reflejando un escenario influenciado por factores tanto locales...
Las acciones chinas enfrentan una presión creciente, ya que las últimas promesas económicas de Pekín no cumplen con las expectativas...
Los mercados bursátiles europeos subieron en general el viernes, con el SPA35 de España liderando las ganancias (+0,75%), seguido por el...
Informe de inflación del mes de noviembre en Francia Índice de Precios al Consumidor Interanual (IPCA) francés: 1,7% final: frente...
Los datos de inflación en España para el mes de noviembre cumplen con lo esperado, al mantener las cifras del mes anterior y coincidir con...
Lecturas macro de Reino Unido (octubre): PIB mensual del Reino Unido: -0,1% frente al 0,1% esperado y al -0,1% anterior. Estimación...
El calendario macroeconómico de hoy incluye indicadores en el Reino Unido y datos de inflación en países europeos. Holzmann, del BCE,...
Los mercados asiáticos se desploman tras las caídas de ayer Wall Street. El Hang Seng de Hong Kong cayó un 1,9%, el Nikkei de Japón...
El peso mexicano registró una depreciación intradía del 0,5% frente al dólar estadounidense, cotizando en un rango de 20.09...
Los índices estadounidenses cotizan a la baja a mitad de sesión. El S&P 500 cae un 0,2%, el Nasdaq 100 retrocede un 0,3% y el Dow...
El tipo de cambio en Chile alcanzó los $976 pesos por dólar, reflejando el fortalecimiento del dólar en los mercados internacionales...
Wall Street opera a la baja el jueves Candel Therapeutics continúa su rally por un posible fármaco contra el cáncer Adobe se...
