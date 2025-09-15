Bitcoin por encima de los 100.000 dólares; altas entradas netas en ETF de Ethereum 💡
Las criptomonedas están recuperando terreno hoy. El bitcóin superó los 100.000 dólares tras los datos del IPC de Estados Unidos,...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Datos de inventarios semanales de petróleo de la EIA de EE. UU.: Petróleo crudo: real: -1,43 millones. Pronóstico: -1,100...
Las acciones del productor de fotomáscaras con sede en EE.UU., Photronics (PLAB.US), aumentan un 20% después de que la compañía...
El Banco de Canadá (BOC) reduce las tasas de interés en 50 puntos básicos, en línea con las previsiones. El par USDCAD cae...
US100 sube un 1% en la sesión temprana del miércoles Macy's reduce pronósticos en medio de un escándalo interno Mondelez...
🗄️ Descargue el Informe Completo Aquí 📄 Mercados asiáticos muestran resultados mixtos mientras inversores anticipan datos...
El peso mexicano registra una valorización moderada tras la publicación de los datos de inflación en Estados Unidos, acercándose...
IPC de EE. UU. (noviembre): General interanual: Actual: 2,7 %. Previsión: 2,7 % frente al 2,6 % anterior Básico interanual: Actual:...
Exxon planea importantes inversiones y recompras La petrolera Exxon Mobil informó que planea recomprar acciones por un valor de 20.000 millones...
El yen japonés registró un leve avance situándose cerca de 151,6 por dólar, aunque permanece próximo a su nivel más...
Los pares vinculados al yen japonés experimentaron un aumento de volatilidad hoy debido al anuncio del BoJ, que al principio consternó mucho...
El dólar abrió al alza en Chile este lunes, impulsado por la expectativa de los datos de inflación en Estados Unidos, un reporte clave...
El índice del dólar estadounidense se enfrenta a una coyuntura crítica antes de los datos del IPC del miércoles, con expectativas...
El dólar estadounidense se está fortaleciendo ligeramente antes de la publicación de los datos de inflación del IPC de noviembre...
