Ligeras subidas en el Dax 40 📊
El sentimiento bursátil europeo es mixto a la espera de la publicación del IPC de noviembre en Estados Unidos a las 14:30. Los futuros del...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
El calendario de hoy incluye datos cruciales sobre la inflación en Estados Unidos, la decisión de tipos del Banco de Canadá y los...
Los índices asiáticos cotizan con ánimo mixto antes de los datos clave de inflación de Estados Unidos. El Nikkei de Japón...
Contexto Actual El informe del IPC de noviembre, programado para ser publicado por la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU., llega en un...
Las acciones estadounidenses muestran un desempeño mixto el martes, con el Promedio Industrial Dow Jones cayendo un 0,4%, el S&P 500 cotizando...
En la segunda mitad de la sesión, el peso mexicano ha mostrado un desempeño mixto, oscilando entre un máximo de 20.32 y un mínimo...
Las acciones de Walgreens Boots Alliance aumentaron más del 20% tras los informes de conversaciones avanzadas de compra con la firma de capital...
Petróleo: La OPEP+ ha pospuesto su cronograma de restauración de la producción. El aumento de producción mensual de 180.000...
Los precios del gas han perdido casi todo el salto de precios que se produjo a principios de esta semana. Los precios del gas abrieron cerca de $3,3/MMBTU...
Los índices bursátiles estadounidenses registran ligeros beneficios en la apertura. Un dólar fuerte ejerce presión sobre...
En la primera parte de la sesión de hoy, el peso mexicano mostró fortaleza, alcanzando un máximo de 20.26 y un mínimo de 20.14...
Productividad de EE.UU. revisada: 2,2 % (previsión: 2,2 %, anterior: 2,2 %) Productividad de EE.UU. revisada: 2,2 % (previsión: 2,2...
▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 Índices asiáticos cotizando a la baja tras cifras decepcionantes de importaciones,...
La tasa de inflación anual en Brasil se aceleró al 4,87% en noviembre de 2024, un aumento respecto al 4,76% registrado en octubre y superando...
Goldman Sachs ha emitido una recomendación para el par de divisas AUDNZD. Goldman Sachs recomienda abrir una posición corta en el par...
El Banco Central de Australia (RBA) decidió mantener las tasas de interés sin cambios en el 4,35%, en línea con las expectativas del...
🗄️ Descargue el Informe Completo Aquí 📄
El tipo de cambio USDCLP inició la sesión al alza, influenciado por factores externos que han impactado tanto a los mercados internacionales...
