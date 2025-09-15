Las bolsas europeas echan el freno 💡
La sesión del martes en las bolsas europeas se caracterizó por descensos en la mayoría de los índices bursátiles. El...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
La sesión asiática de hoy registró subidas modestas en la mayoría de los índices bursátiles, pese a las caídas...
La inflación en Alemania cumple con las expectativas en el mes de noviembre y se sitúa en las mismas cifras que las estimadas por el consenso...
La sesión asiática del martes registró modestas subidas en las cotizaciones de la mayoría de los índices bursátiles...
El AUDJPY experimentó un notable repunte este 9 de diciembre, tras tocar un mínimo intradía de 95.52, su nivel más bajo desde...
Los precios del petróleo registran ganancias significativas este lunes, con el WTI avanzando un 1.85% hasta superar los 68 dólares por barril,...
Los índices estadounidenses retroceden desde máximos recientes tras un fuerte repunte hacia fin de año. Los movimientos en los...
El tipo de cambio USDMXN fluctuó hoy entre 20.20 y 20.10 pesos por dólar, registrando una variación intradía de -0.2%. Durante...
Factores clave del movimiento del dólar en Chile Durante la jornada, el tipo de cambio ha mantenido una tendencia bajista, iniciando cerca de...
Bitcoin muestra resiliencia alrededor del nivel de $97,600, con fuertes flujos institucionales y fundamentos robustos que respaldan el mercado a pesar...
Wall Street con una apertura en alza este lunes Las acciones de Nvidia cayeron después de que la Administración Estatal de Regulación...
Hoy, podemos ver una presión vendedora extendida (y toma de ganancias) entre las principales acciones de defensa europeas después de la reunión...
El peso mexicano mostró un leve fortalecimiento frente al dólar en la primera parte de la sesión del lunes, operando en un rango de...
El dólar en Chile inició la jornada con una caída aproximada del 0,3%, situándose cerca de los 970 pesos por dólar,...
Las acciones de Nvidia (NVDA.US), la mayor empresa de Wall Street, están cayendo casi un 2,3% en las operaciones previas a la apertura del mercado,...
Hoy, las lecturas macroeconómicas de Europa fueron más débiles de lo esperado, ya que el índice Sentix de confianza empresarial...
Los precios del cacao continuaron su fuerte repunte iniciado a mediados de la semana pasada después de que Maxar Technologies indicara en su informe...
Los índices europeos amplían su tendencia alcista al inicio de la semana HelloFresh bajo presión por acusaciones de explotación...
