Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Las acciones chinas y el yuan subieron dinámicamente en la última hora de negociación, ya que los principales líderes del país...
El sentimiento del mercado de criptomonedas se está enfriando en relación con la semana anterior, lo que puede generar algunas preocupaciones...
China ha anunciado nuevos estímulos económicos para el próximo año, mientras el país se prepara para una segunda guerra...
Esta primera sesión bursátil de la semana viene ligera en cuanto a publicación de datos macroeconómicos, por lo que los inversores...
China cambia su postura de política monetaria por primera vez desde 2021. Como consecuencia se disparan los índices chinos, con el CHN50...
Durante la sesión asiática hemos visto descensos notables en las cotizaciones de los índices, con las mayores caídas en el...
Canadá - Datos de empleo de noviembre: Cambio en el empleo: real 50.500; pronóstico 25.000; anterior 14.500; Tasa de desempleo: real...
Nóminas no agrícolas de EE. UU.: 227 000 (pronóstico: 220 000, anterior: 12 000) Nóminas privadas: 194 000 frente a 205...
El peso mexicano (MXN) registra movimientos moderados durante la sesión matutina de este viernes, operando en un rango entre 20.15 y 20.23 frente...
Hoy, los inversores recibirán el informe del mercado laboral de EE. UU. de noviembre. A las 10:30 GMT -3, conoceremos el estado actual de la economía...
Zona del euro - Datos del PIB: PIB (T3): real 0,4 % intertrimestral; pronóstico 0,4 % intertrimestral; anterior 0,4 % intertrimestral; PIB...
El DAX alemán permanece en la zona de máximos históricos Las acciones de BMW subieron un 1,4% después de que Jefferies...
La publicación más importante de hoy, y de hecho de toda la semana, será el informe del mercado laboral de Estados Unidos, que se...
