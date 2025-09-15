Análisis de Premercado 05.12.2024
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Leer más
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Leer más
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Leer más
El Dax 40 prolonga la jornada alcista de ayer y aterriza en nuevos máximos. El sentimiento en la bolsa europea es sólido tras la excelente...
Francia se encuentra actualmente en una grave crisis política tras la destitución del gobierno del primer ministro Michel Barnier por una...
Las ventas minoristas de la eurozona cayeron un 0,5% intermensual frente al 0,3% de descenso previsto. El crecimiento interanual de las ventas minoristas...
El sentimiento de los inversores de hoy es positivo, como se refleja en el EUR/USD, que cotiza con un alza del 0,3% a pesar de la falta de fundamentales...
Los pedidos industriales de Alemania en octubre cayeron un 1,5% intermensual frente al descenso del 2% que se esperaba. El IPC sueco en noviembre se...
El Bitcoin ha roto la resistencia histórica de los 100.000$, alcanzando un nuevo máximo por encima de los 102.000$. Donald Trump ha nombrado...
El Bitcoin ha perforado la barrera de los 100.000$ hoy, llegando a superar los 103.000$. Actualmente, la crypto por excelencia en el mundo cotiza en 102.360$....
El peso mexicano registró avances moderados frente al dólar estadounidense durante la segunda parte de la sesión, respaldado por una...
La sesión del miércoles en los mercados bursátiles internacionales ha seguido con las importantes subidas que hemos visto en muchos...
El índice S&P 500 (US500) registra un incremento del 0.80% intradía, impulsado por las declaraciones del presidente de la Reserva Federal,...
El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, participa en el New York Times DealBook Summit, donde ofrece una evaluación...
Ethereum sube un 5.5% hoy, superando los $3800 mientras los inversores lentamente desvían su atención de Bitcoin hacia los ETF de Ethereum....
El sentimiento del mercado de valores de Estados Unidos es inquebrantablemente positivo. Aunque los sectores financiero, bancario y energético están...
Danske Bank ha emitido una recomendación para el par GBPUSD. Danske Bank recomienda una posición larga en el par con los siguientes niveles: Entrada...
Cambios en los inventarios de petróleo crudo de la EIA en EE. UU.: -5,07 millones (pronóstico: -1,41 millones; anterior: -1,844 millones) Inventarios...
Los futuros del DAX de Alemania (DE40) continúan con su rápido ascenso, el cual ha continuado sin interrupción durante 5 sesiones...
Servicios ISM de EE.UU. (preliminar para noviembre) llegaron a 52.1 frente a 55.7 esperado y 56 anteriormente. Precios pagados ISM: 58.2 (pronóstico...
Las exportaciones en Colombia registraron un crecimiento interanual de 3,80% en octubre, revirtiendo la caída de -0,90% en septiembre de 2024. Este...
El crudo Brent (OIL) gana más de un 0,5% hoy, superando los 74 dólares por barril, ya que fuentes del Wall Street Journal dijeron que Arabia...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor