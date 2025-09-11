Peso colombiano contra el dólar cae levemente este 20 de agosto
Comportamiento del dólar en Colombia El peso colombiano cerró la jornada del 20 de agosto con un comportamiento estable, ubicándose...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Petróleo La última reunión de la OPEP+, como se rumoreaba, dio lugar a una continuación de los aumentos de producción. En esta ocasión, la OPEP+ restaurará 1,65 millones de barriles diarios respecto a los recortes de 2020, provocados por la COVID-19....
Intel y la nueva estrategia industrial de EE. UU. Intel (INTC) vuelve a ocupar un lugar central en la estrategia industrial de Estados Unidos. El secretario...
Donald Trump ha pedido que la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, renuncie de inmediato, escribiendo en Truth Social: “Cook debe dimitir,...
Inventarios de petróleo: -6,01 mb (pronóstico: -1,6 mb; anterior: 3,04 mb) Gasolina: -2,72 mb (pronóstico: -1,0 mb; anterior:...
Ingresos y utilidades Sociedad Química y Minera de Chile (SQM.US) reportó en el 2T25 ingresos por US$1.042,7 millones, una caída...
Al inicio de la sesión en Wall Street se observó un giro claro de los inversionistas fuera de los activos de riesgo, impulsado por la creciente...
Antes del inicio de la sesión del miércoles en Wall Street, dos gigantes minoristas estadounidenses, Target y Lowe’s, publicaron sus...
Los mercados bursátiles estadounidenses abrieron ligeramente a la baja el miércoles, con los futuros del Nasdaq 100 y del S&P 500 retrocediendo...
Los futuros de azúcar (SUGAR) en la bolsa ICE suben más de un 2% hoy, convirtiéndose en la materia prima agrícola con mejor...
Peso chileno se aprecia frente al dólar en un contexto de debilidad internacional de la divisa El tipo de cambio en Chile abrió la jornada...
El índice dólar continúa consolidándose en torno al nivel de 98, cerca del retroceso de 61,8% de Fibonacci, a solo horas de...
O Banco da Suécia (Riksbank) decidiu manter inalterada a sua taxa de juro de referência em 2%, em linha com as expectativas do mercado. A...
El Dax 40 continúa sufriendo y acumula varias sesiones consecutivas de pérdidas, reflejando un deterioro en el sentimiento del mercado. La...
La inflación de la eurozona en julio se mantuvo en línea con las expectativas, según los datos finales publicados este miércoles....
Los mercados de valores abrieron la sesión del miércoles con una nota ligeramente más débil, con la atención centrada...
En su discurso en el Foro Económico Mundial, Christine Lagarde enfatizó que la economía mundial enfrenta actualmente grandes desafíos,...
