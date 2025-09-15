El peso mexicano continúa fortaleciéndose frente al dólar estadounidense en la segunda mitad de la sesión
El peso mexicano registra una apreciación intradía del 0.3% frente al dólar estadounidense, operando en un rango diario entre 20.28...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Leer más
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Leer más
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Leer más
El peso mexicano registra una apreciación intradía del 0.3% frente al dólar estadounidense, operando en un rango diario entre 20.28...
Los índices en EE. UU. abren planos El índice del dólar se debilita en la primera parte del día Los rendimientos también...
Estados Unidos - Ofertas de empleo JOLTS para octubre: actual 7,744 millones; pronóstico 7,510 millones; anterior 7,372 millones; Fuente:...
Las acciones de US Steel (X.US), uno de los mayores productores de acero de Estados Unidos, han bajado casi un 8% hoy, debido a que Trump reafirmó...
El petróleo (OIL) está subiendo más de un 1% hoy, mientras los mercados esperan la decisión de la OPEP+ el jueves. Es probable...
Petróleo: Los índices PMI de noviembre de China y el ISM manufacturero de EE. UU. resultaron más fuertes de lo esperado, lo...
China anunció este martes una prohibición total de exportaciones de materiales estratégicos con aplicaciones militares y tecnológicas...
Estados Unidos ha lanzado un nuevo paquete de restricciones dirigido a frenar las capacidades de China en la fabricación de semiconductores, apuntando...
▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 Índices norteamericanos en máximos históricos, respaldados por el...
La sesión del martes en las bolsas europeas ha sido testigo de avances para la mayoría de los índices bursátiles. El DAX 40...
🗄️ Descargue el Informe Completo Aquí 📄
El real brasileño inició la jornada en 6.03 BRL por USD, reflejando una depreciación sostenida frente al dólar impulsada por...
El peso mexicano muestra una apreciación moderada frente al dólar estadounidense en la sesión de hoy, cotizando en un rango de 20.42...
IFR ha emitido una recomendación para el par de divisas USDCAD. IFR recomienda tomar una posición larga en el par con los siguientes niveles: Entrada...
El peso chileno abrió este lunes en 974 por dólar, marcando una ligera recuperación frente al cierre anterior de 978. Este movimiento...
El yen japonés es una de las monedas del G10 con peor desempeño hoy, sin embargo, el par USDJPY sigue luchando por volver por encima de la...
Ayer, los miembros de la Reserva Federal John Williams, Christopher Waller y Raphael Bostic comentaron sobre la economía y la política monetaria...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor