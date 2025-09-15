Los datos del JOLTS de EE. UU. en el punto de mira
A pesar de la considerable volatilidad observada al comienzo del día (nuevos récords en los mercados australiano y estadounidense), el calendario...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Leer más
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Leer más
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Leer más
A pesar de la considerable volatilidad observada al comienzo del día (nuevos récords en los mercados australiano y estadounidense), el calendario...
La inflación suiza de noviembre estuvo en línea con las expectativas de los analistas. La lectura apuntó a una tasa de crecimiento...
Los mercados asiáticos extendieron el martes la ola de optimismo que inundó las operaciones del lunes en Europa y Estados Unidos. El principal...
El índice Nasdaq 100 alcanzó nuevos récords intradía, impulsado por el sólido desempeño de las acciones tecnológicas,...
En la segunda parte de la sesión de hoy, el peso mexicano mostró una ligera apreciación frente al dólar estadounidense, aunque...
Durante la jornada de hoy, el tipo de cambio en Chile experimentó una mayor volatilidad en comparación con la tranquilidad observada la semana...
El Nasdaq 100 tocó nuevos récords intradiarios el lunes, impulsado por el sólido desempeño de las principales acciones tecnológicas,...
El sentimiento por las criptomonedas es positivo, ayudado por los beneficios en Wall Street. Bitcoin se está recuperando de los $95,000 y se cotiza...
El PMI Manufacturero de México, medido por S&P Global, subió a 49.9 puntos en noviembre de 2024, desde los 48.4 puntos en octubre, marcando...
Estados Unidos - Datos PMI de noviembre: PMI manufacturero de EE. UU. de S&P Global: real 49,7; pronóstico 48,8; anterior 48,5; Estados...
Wall Street abre al alza el lunes Stellantis se desploma tras la inesperada renuncia del CEO MARA Holdings anunció planes para ofrecer $700...
▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 Hoy Lunes 02 de Diciembre los futuros de Wall Street registran ligeras caídas...
Dólar en Chile: Influencias Globales y Recuperación Económica Local El dólar abrió al alza en el mercado chileno,...
Los estados miembros de la Unión Europea están cerca de llegar a un acuerdo sobre un nuevo fondo de defensa de 1.500 millones de euros para...
El peso mexicano comenzó la jornada con una depreciación del 0.7% frente al dólar estadounidense, alcanzando un rango intradía...
🗄️ Descargue el Informe Completo Aquí 📄
El índice del dólar USDIDX se recupera de una zona de soporte clave. El repunte se ve respaldado por las amenazas del futuro presidente de...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor