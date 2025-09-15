IPC adelantado de la eurozona
El IPC general adelantado de la eurozona para noviembre se situó en el 2,3%, en línea con las expectativas y por encima del 2% previo. El...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
El ánimo en las bolsas europeas es mixto hoy, aunque los contratos de índices estadounidenses están logrando ligeros avances. La atención...
El cambio en el desempleo en Alemania ha sido menor de lo esperado. En noviembre de 2024, el número de personas desempleadas aumentó en 7,000,...
El PIB suizo fue del 2 % interanual frente al 1,8 % previsto y el 1,8 % anterior; 0,4 % intertrimestral; en línea con las expectativas El IPC...
El yen japonés está registrando una apreciación muy fuerte hoy, y podemos buscar razones para ello en los datos de inflación...
Las ventas minoristas en Alemania cayeron un 1,5% intermensual en el último informe, superando las expectativas de un descenso del 0.5% y marcando...
El yen se fortaleció después de los datos de inflación de Japón, con el par USD/JPY cayendo casi un 1% y bajando de 156 a 150...
El peso mexicano mostró una fluctuación intradía positiva de 0.9% en la sesión de hoy, con un rango de cotización entre...
Los índices europeos cerraron la jornada en positivo, con el DAX alemán ganando un 0,71% y el CAC40 francés subiendo un 0,42%,...
El real brasileño (BRL) registró una fuerte depreciación al alcanzar los 6 por dólar estadounidense, marcando un máximo...
El anuncio de aranceles del 25% por parte del presidente electo Donald Trump sobre las importaciones desde Canadá y México ha generado incertidumbre...
Alemania - Datos de inflación de noviembre: IPC alemán: real 2,4 % interanual; pronóstico 2,6 % interanual; anterior 2,4 % interanual; IPC...
¿Sobrevivirá el gobierno de Michel Barnier a la Navidad? Esta es la pregunta que agita a los medios de comunicación y a los círculos...
▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 Wall Street permanecerá cerrado hoy por festividad de Acción de Gracias....
Visa, el líder mundial en tecnología de pagos, registró otro trimestre de sólido crecimiento mientras sorteaba obstáculos...
El dólar estadounidense continúa mostrando fuerza frente a diversas monedas emergentes, todavía el peso chileno abrió este...
El dólar estadounidense, a pesar de tener un desempeño relativamente bueno frente a la mayoría de las divisas en general hoy, no logró...
Bitcoin está retrocediendo por encima de los 95.000 dólares y los datos de Bloomberg, esta semana, sugieren una importante desaceleración...
