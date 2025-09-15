Análisis de Premercado 28.11.2024
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
El DAX 40 espera la publicación de los datos preliminares del IPC de noviembre, previstos para las 14:00. Los inversores esperan que el IPC...
El EUR/USD cae un 0,3% antes de la lectura del IPC alemán prevista para las 14:00. El FTSE italiano sube hoy un 0,6% y es uno de los índices...
Las bolsas de materias primas, acciones y bonos americanos estarán cerrados. En ausencia de una sesión estadounidense, la atención...
La inflación de España para el mes de noviembre se situó en el 2,4% frente al 2,4% previsto y el 1,8% anterior. El IPC intermensual...
Los índices estadounidenses cerraron la sesión de ayer con caídas. El DJIA retrocedió un 0,3%, el S&P 500 cayó casi...
Los sentimientos en la sesión del mercado de valores europeo fueron mixtos hoy. El DAX cayó un 0,2%, mientras que el FTSE subió un...
Los futuros del gas natural en Estados Unidos (NATGAS) profundizaron su descenso este miércoles, registrando una caída de más del...
El peso chileno mostró movimientos relevantes en la jornada reciente, cerrando en 976.89 pesos por dólar y marcando un punto alto antes de...
Las acciones de la empresa de ciberseguridad CrowdStrike caen hoy casi un 7% a pesar de un buen trimestre, ya que el proveedor de ciberseguridad no cumplió...
Los futuros de café arábica suben 4,6% a $323 en medio de temores crecientes de una escasez de oferta global (clima seco y caluroso en Brasil)...
Cambio de gas natural según la EIA (en bcf): -2 bcf (pronóstico: -3 bcf, anterior: -3 bcf)
Wall Street abre la sesión con un sentimiento mixto; el Nasdaq 100 cae un 1% en una ola de caídas en el sector de los semiconductores;...
La economía mundial no ha entrado en recesión y los consumidores en los últimos años, no solo en Polonia, sino también...
Inventarios de petróleo crudo de la EIA: -1,844 millones (pronóstico: -1 millón, anterior: 0,545 millones) Inventarios de gasolina...
Índice de precios PCE interanual de EE. UU.: 2,3 % (pronóstico 2,3 %, anterior 2,1 %) Índice de precios PCE intermensual real...
El índice PMI de Chicago de EE. UU. se situó en 40,2 frente al 45 esperado y el 41,6 anterior Los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10...
El peso mexicano inició la jornada con una depreciación del 0.4% frente al dólar estadounidense, situando el tipo de cambio en un...
