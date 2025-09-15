ÚLTIMA HORA: EURUSD sube ligeramente tras los datos macroeconómicos de EE. UU. 🔔
Estados Unidos - Datos de empleo: Solicitudes iniciales de subsidio de desempleo: reales 213 000; pronóstico 215 000; anterior 215 000; Solicitudes...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
J.P. Morgan respalda el sentimiento en torno a Henkel AG Las acciones tecnológicas europeas bajo presión por los resultados laborales...
El dólar frente en Chile ha operado en un rango estrecho entre $977 y $980 en las últimas jornadas, mientras los mercados están atentos...
IFR ha emitido una recomendación para el par de divisas EURGBP. IFR recomienda tomar una posición corta en el par con los siguientes niveles: Entrada...
El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) ha recortado hoy las tasas de interés en 50 puntos básicos hasta el 4,25%. La decisión...
El calendario económico de hoy incluye varias publicaciones clave, incluido el informe del PIB del tercer trimestre de EE. UU. y el informe de inflación...
Los índices de Asia-Pacífico cotizan de forma mixta. Los índices chinos suben entre un 0,90 y un 1,20%. Mientras tanto, el índice...
El peso mexicano registró una caída de -1.9% frente al dólar estadounidense, alcanzando un mínimo intradía de 20.43...
En América, los índices estadounidenses mostraron un desempeño mixto. El Nasdaq 100 y el S&P 500 están en territorio...
Durante la sesión de hoy, estamos observando un deterioro significativo en el sentimiento en el mercado de criptomonedas. Bitcoin cayó casi...
Se acaban de publicar las actas de la última reunión de noviembre del banco central estadounidense, en la que recortó las tasas de...
El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, dijo en una llamada hace unos minutos que sería "totalmente prudente" que el banco...
El OIL.WTI cae un 0,8% hasta la zona de los 68,8 USD tras un posible acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hezbolá. Según informó...
Las acciones de Wells Fargo subieron más de un 1% hoy, alcanzando nuevos máximos históricos, después de que Reuters informara...
Los analistas de Guggenheim han revisado su perspectiva sobre Capri (CPRI.US) y han elevado su recomendación sobre las acciones de la compañía...
12:00 PM GMT-3, EE. UU., Ventas de viviendas nuevas (octubre): Actual: 610k Esperado: 725k Anterior: 738k 12:00 PM GMT-3, EE. UU., Confianza...
Las actas de la reunión de noviembre del FOMC, programadas para publicarse hoy a las 7:00 p.m. GMT, proporcionarán un contexto clave para...
US100 sube antes de las Actas del FOMC Compañías contra la obesidad en foco Actualizaciones sobre aranceles ponen presión a...
