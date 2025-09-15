🔴 ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Los precios del zinc han subido casi un 2,5% hoy, borrando todas las caídas de noviembre y alcanzando los niveles más altos desde mediados...
Petróleo El petróleo reaccionó con caídas ante un posible alto el fuego entre Israel y Hezbolá, que se esperaría...
El peso mexicano registró un desempeño mixto en las últimas horas tras los comentarios de Donald Trump sobre un nuevo aumento de aranceles...
El par USDCLP opera hoy bajo la influencia de factores externos relevantes, particularmente los comentarios de Donald Trump sobre un posible aumento de...
DAX 40 cae casi un 0,3% por una ola de caídas en las acciones del sector automovilístico alemán; Las acciones de Volkswagen, Porsche,...
La mañana de hoy está dominada por el dólar, que registra otra sesión fuerte, después de que Trump advirtiera de que...
La sesión de ayer en Wall Street estuvo marcada por los alcistas. El Russell 2000 subió un 1,5% mientras que los impulsos del Nasdaq 100...
El precio del oro retrocedió más de un 1% en los mercados internacionales debido a una combinación de factores técnicos y fundamentales....
Los futuros del petróleo WTI retrocedieron más del 3 %, ubicándose en 68,75 dólares por barril, en un contexto marcado...
El índice US2000 (Russell 2000), que representa a las pequeñas capitalizaciones del mercado estadounidense, alcanzó hoy un nuevo máximo...
Los índices bursátiles estadounidenses están cotizando al alza, encabezados por el Russell 2000, que subió un 2,07 % hasta...
En la segunda parte de la sesión, el peso mexicano muestra un fortalecimiento del 0.5% frente al dólar estadounidense, cotizando en un rango...
Tipo de Cambio en Chile y Movimientos de Mercado El tipo de cambio en Chile cerró en 976 pesos por dólar, influido por una combinación...
🪙 La toma de beneficios cerca del hito de los 100.000 dólares desencadena un importante evento de liquidación, mientras que MicroStrategy...
Wall Street abre en alza el lunes Las acciones de Rocket Lab subieron tras el logro histórico de lanzar dos cohetes en 24 horas desde diferentes...
