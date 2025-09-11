El Banco central de Nueva Zelanda recorta tipos y el NZD cae a mínimos desde abril
Como se esperaba, el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) redujo su Tasa de Efectivo Oficial (OCR) en 25 puntos básicos, hasta el 3 %. Esta...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Leer más
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Leer más
Petróleo La última reunión de la OPEP+, como se rumoreaba, dio lugar a una continuación de los aumentos de producción. En esta ocasión, la OPEP+ restaurará 1,65 millones de barriles diarios respecto a los recortes de 2020, provocados por la COVID-19....
Leer más
Como se esperaba, el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) redujo su Tasa de Efectivo Oficial (OCR) en 25 puntos básicos, hasta el 3 %. Esta...
El Banco de Suecia (Riksbank) decidió mantener sin cambios su tasa de interés de referencia en el 2%, en línea con las expectativas...
La calma en Wall Street se rompió cuando una ola de ventas en las grandes tecnológicas arrastró a la baja los principales índices...
La inflación en el Reino Unido sorprendió al alza en julio, según los datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas...
Wall Street experimenta una corrección impulsada por las ventas en el sector tecnológico. El Nasdaq ( -1.2%) lidera las caídas, seguido...
Los futuros de gas natural Henry Hub en EE.UU. (NATGAS) caen casi 6% hoy, alcanzando mínimos de casi nueve meses. La caída está impulsada...
Una corrección en el sector tecnológico sigue a los sólidos resultados de Home Depot, lo que se suma al debate sobre futuros recortes...
El Euro Stoxx 50 alcanzó su nivel más alto desde finales de marzo de 2025 (+0,6%) tras la cumbre entre Estados Unidos y Europa de ayer, con...
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció en CNBC que las entrevistas para elegir al próximo presidente de la Reserva Federal comenzarán...
Las acciones de uranio caen con fuerza hoy, aunque los futuros de uranio suben a 73,5 dólares por libra. Las caídas pueden vincularse indirectamente...
Los principales fabricantes de cables eléctricos en Estados Unidos han comenzado a aplicar incrementos de precios apenas semanas después...
El peso mexicano opera con movimientos acotados este martes, con el dólar retrocediendo 0,2% intradía y cotizando en un rango entre 18.77...
Los futuros de Café Arábica en ICE (COFFEE) ganan casi 3% hoy, ya que el mercado descuenta una oferta limitada. El clima frío y las...
Colombia hoy, 19 de agosto de 2025: dólar estable en $4.019, último día de Colombia Mayor y Bioexpo 2025 en Leticia ¡ULTIMA...
El mercado en pausa: tecnológicas al alza, pero cautela frente a la FED Los principales índices bursátiles de EE. UU. abren la...
▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 📊 Mercados atentos tras la cumbre en la Casa Blanca, que dejó avances preliminares...
Peso chileno lidera ganancias entre emergentes El tipo de cambio USDCLP abrió a la baja, en línea con la debilidad generalizada del dólar...
Panorama previo a la decisión del RBNZ El NZDUSD registra una corrección del 0,1 % en la antesala de la decisión de política...
🗄️ Descargue el Informe Completo Aquí 📄 ----------------------------------------------- 📈 ¡Únete a nuestro...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor