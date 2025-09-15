Update del dólar en Chile y Contexto Global
Análisis del Tipo de Cambio y Contexto Global El tipo de cambio cerró la jornada en 972,15 pesos por dólar, consolidándose...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Michelle Bowman, de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal de Estados Unidos, comentó hoy la política monetaria de la Fed, la economía...
En la segunda mitad de la sesión, el peso mexicano sufrió una depreciación intradía de -1.2%, alcanzando un máximo de...
Según el Wall Street Journal, representantes de Novo Nordisk (NVO.US), fabricante de Ozempic y Wegova, así como de su rival Eli Lilly (LLY.US),...
Nvidia (NVDA.US) volverá a ser el centro de atención de los mercados, ya que la compañía presentará hoy sus resultados...
Lisa Cook, de la Reserva Federal de Estados Unidos, comentó hoy sobre la economía y la política monetaria de Estados Unidos, señalando...
Qualcomm (QCOM.US) celebró ayer un Investor Day. En la conferencia, la compañía presentó sus previsiones para los próximos...
Los inventarios de petróleo de EE. UU. se situaron en 0,545 millones de barriles frente a los -0,085 millones previstos y los 2,089 millones previstos...
Los índices de EE. UU. abren la sesión con ligeras caídas; Nvidia (NVDA.US) pierde un 1.6%; resultados posteriores a la sesión...
El EURUSD cae más de un 0,3% hoy, y la perspectiva de recortes de tasas limitados de la Fed en 2025 "bajo el mandato de Trump" parece...
El Dólar internacional abre ligeramente al alza, aunque mantiene un tono bajista acumulado durante la semana. Este comportamiento sigue a datos...
Los contratos subieron significativamente a mitad de semana, con precios que alcanzaron los 3,10 USD/MMBTU, el nivel más alto desde junio. Curiosamente,...
El peso mexicano pierde terreno frente al dólar en la primera parte de la sesión de hoy, con el tipo de cambio USDMXN subiendo un 0.6% en...
Los índices europeos muestran una recuperación moderada El índice alemán DAX sube un 0,30% Los sectores de tecnología...
El yen japonés es una de las monedas del G10 más débiles hoy, cayendo entre un 0,50 y un 0,70 % frente a otras monedas importantes,...
Hoy escucharemos los discursos de tres representantes de la FED: Barr, Cook y Bowman. Mientras tanto, los inversores del mercado europeo tendrán...
