Informe de inflación en Reino Unido 🔔
Informe de inflación en Reino Unido en el mes de octubre IPC: real 0,6% intermensual. Anterior 0,0%. IPC: real 2,3% intermensual. Pronóstico...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
La sesión en la región Asia-Pacífico se está desarrollando en un clima moderadamente positivo. Los índices de China...
Los índices de Wall Street avanzan ligeramente hacia el final de la sesión, a pesar de una ola de ventas en la apertura. Las caídas...
Bitcoin está a punto de vivir un momento histórico. Hoy, existe una gran probabilidad de que Bitcoin cierre en un nuevo máximo histórico,...
El par USDMXN logró estabilizarse en la segunda parte de la sesión de hoy, con un rango de operación entre un máximo de 20.33...
Hoy, al comienzo de la sesión, el sentimiento en el mercado de valores no era el mejor. La atención de los inversores se centró en...
USDCLP en Retroceso: Factores Claves en Movimiento El par de divisas USDCLP enfrenta dificultades para consolidar su recuperación, especialmente...
Los mercados europeos están experimentando hoy una caída del 1-2%. Las mayores caídas se observan en el WIG20 (-3,00%), el AUT20 (-1,80%)...
Los índices bursátiles estadounidenses abren ligeramente a la baja El índice US2000 registra las mayores caídas El índice...
Las acciones de Thyssenkrupp (TKA.DE) suben un 10% hoy después de que la compañía anunciara unos resultados financieros ligeramente...
10:30 GMT -3, Canadá - Datos de inflación de octubre: IPC recortado: real 2,6 % interanual; pronóstico 2,4 % interanual; anterior...
13:30 GMT -3, Estados Unidos - Inicios de construcción de viviendas en octubre:: actual -3,1 % intermensual; anterior -1,9 % intermensual; actual...
Las acciones del fabricante alemán de municiones y equipamiento militar Rheinmetall (RHM.DE) están subiendo casi un 5% hoy, después...
Petróleo: El petróleo repunta al inicio de la nueva semana debido a preocupaciones geopolíticas. Biden ha autorizado a Ucrania...
En la primera mitad de la sesión de hoy, el USDMXN registra una subida intradía del 0.6%, marcando un máximo de 20.32 y un mínimo...
▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 Índices bursátiles a nivel global con caídas, mientras que el oro...
Las acciones de Walmart (WMT.US) subieron aproximadamente un 4,42% en las operaciones previas a la apertura del mercado después de que el gigante...
La caída de las acciones de Solaria (SLR.ES) el 19 de noviembre de 2024 fue un evento complejo con múltiples factores interrelacionados....
