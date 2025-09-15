Apertura USDCLP: Expectativas frente a datos clave de EE. UU
Comportamiento del USDCLP en la sesión de hoy: Expectativas clave y niveles técnicos El desempeño del USDCLP en la jornada estará...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Las acciones del fabricante sueco de maquinaria y equipos de jardinería Husqvarna (HUSQB.SE) cayeron casi un 6% hoy después de que los analistas...
Los precios del petróleo subieron más de un 3% ayer, con el crudo Brent cerrando en 73,12 dólares y el WTI en 69,16 dólares,...
La publicación de los datos de la eurozona han estado en línea con las expectativas por lo que la reacción del mercado está...
Los mercados europeos están experimentando una debilidad generalizada, con el W20 polaco liderando las caídas con un -1,41%, seguido por...
Los mercados se centran en los datos de inflación europeos de hoy y en las cifras de vivienda de América del Norte. Las actas del RBA publicadas...
El dólar retrocede desde máximos de un año mientras los mercados digieren las expectativas de política de Trump. Los rendimientos...
PVH Corp., una de las mayores compañías de moda a nivel global, es reconocida por sus marcas de alta gama Calvin Klein y Tommy Hilfiger,...
Las acciones estadounidenses han vuelto a los beneficios después de una semana bajista. El S&P500 suma un 0,43%, el Nasdaq sube un 0,57%,...
Una interrupción significativa ha afectado al campo petrolífero más grande de Europa occidental, ya que Equinor detuvo la producción...
En la segunda mitad de la sesión de hoy, el par USDMXN se mantiene estable tras alcanzar un máximo de 20.44 y un mínimo de 20.25....
Bitcoin rompe el nivel de $92k y vuelve a probar máximos históricos a pesar de dos días seguidos de salidas netas de ETF; ahora...
El cobre impulsa recuperación del peso chileno, mientras el mercado espera estabilidad El tipo de cambio en Chile se sitúa en 978,58 pesos...
Wall Street abre plano el jueves Las acciones de NVIDIA cayeron en medio de problemas de sobrecalentamiento Las acciones de Tesla subieron luego...
El metal precioso ha sufrido caídas significativas desde finales de octubre, agravadas por la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales...
Los informes recientes que revelan problemas de sobrecalentamiento en los nuevos bastidores de servidores Blackwell de Nvidia han hecho que las acciones...
El peso mexicano ha mostrado resiliencia en la jornada, recuperando terreno frente al dólar estadounidense tras un reciente repunte. Aunque en las...
▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 Mercados en Expectativa: Nvidia, Tensiones Geopolíticas y BCE Los mercados se...
