▶️ Audio de Mercados
▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 Mercados en Expectativa: Nvidia, Tensiones Geopolíticas y BCE Los mercados se...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
PIB Chileno Supera Previsiones e Impulsa Apreciación del Peso El peso chileno se ha apreciado hasta niveles cercanos a 978 frente al dólar...
Las acciones de Tesla (TSLA.US) están subiendo un 6,70% en la preapertura tras los informes de que el equipo de transición de Donald Trump...
Los mercados europeos cotizan a la baja en general, siendo el W20 polaco el que muestra la caída más pronunciada, con un -1,09 %. El Dax...
El DAX alemán cotiza a la baja hoy Las acciones de Commerzbank AG podrían subir hasta un 35% hasta los 21 euros (22,7 dólares)...
Bitcoin está subiendo un 2,30% hoy y alcanza los 91.900 dólares. Durante el fin de semana, el sentimiento positivo en el mercado de criptomonedas...
El evento de la semana será la presentación de resultados de Nvidia, que tendrá lugar el miércoles al cierre de sesión. En...
La semana que viene será relativamente tranquila en cuanto a las publicaciones macroeconómicas. El evento más importante de la semana...
Goldman Sachs ha mantenido su objetivo para el oro en 3.000 dólares la onza para diciembre de 2025. Según el banco, los principales catalizadores...
Los índices estadounidenses terminan la semana con una clara presión a la baja. El índice Nasdaq 100 está cayendo más...
Esta semana estuvo marcada por la narrativa actual de "Trump Trade", aunque las expectativas en torno a las tasas de interés estadounidenses...
En la segunda mitad de la sesión, el tipo de cambio USDMXN se encuentra prácticamente neutral, registrando una variación intradía...
El dólar estadounidense perdió parte de su impulso alcista observado desde principios de la semana pasada en la segunda fase de la sesión...
Rusia, el mayor proveedor mundial de uranio enriquecido, anunció hoy que había impuesto restricciones temporales a la exportación...
El Nasdaq, representado por el contrato US100, lidera la caída de los índices en Wall Street hoy, a medida que se asienta el polvo después...
El peso mexicano muestra una depreciación intradía de -0.5% frente al dólar estadounidense en la jornada de hoy, revirtiendo parte...
Wall Street comienza la sesión del viernes con un ánimo débil Berkshire Hathaway adquiere una participación en Domino's...
