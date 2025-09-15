🔴Previa para la Decisión de Tasas del Baxico
El mercado espera que el Banco de México reduzca la tasa de interés en 25 puntos básicos, llevándola de 10.50%...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Leer más
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Leer más
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Leer más
El mercado espera que el Banco de México reduzca la tasa de interés en 25 puntos básicos, llevándola de 10.50%...
Jornada Bajista en el Tipo de Cambio ante Expectativas sobre la Inflación y la Política Monetaria de la Reserva Federal El tipo de cambio...
El petróleo borra parte de las caidas iniciales y sube casi un 0,23% tras el cambio de los inventarios de la EIA en Estados Unidos. El informe mostró...
Los inventarios de gas natural aumentaron en 42 mil millones de pies cúbicos la semana pasada, por encima de los 39 mil millones esperados y de...
Las acciones de SMCI están perdiendo un 6% hoy, prolongando su reciente declive después de que el problemático fabricante de servidores...
Wall Street a la baja tras el PPI Las acciones de Disney suben un 10% ya que el negocio de streaming se vuelve rentable y supera las expectativas...
10:30 GMT -3, Estados Unidos - Datos de inflación de octubre: IPP básico: 3,1 % frente al 3,0 % interanual previsto; anterior 2,8 %...
El par USDMXN sube un 0.5% en la primera parte de la sesión, fluctuando entre un mínimo de 20.51 y un máximo de 20.67 pesos por dólar....
Adriana Kugler, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, señaló hoy que luchar contra una inflación más alta...
Se acaba de publicar la transcripción de las actas de la última reunión del BCE, en la que los banqueros decidieron recortar las tasas...
🗄️ Descargue el Informe Completo Aquí 📄
Los mercados europeos avanzan durante la sesión del jueves Las actas del BCE, el informe del IPC de EE. UU. y los discursos de Powell y Lagarde...
Apertura a la baja del Dólar tras datos de inflación en EE.UU. El dólar estadounidense experimentó una apertura a la baja...
El dólar estadounidense extiende su tendencia alcista y se fortalece en prácticamente todos los pares de divisas imaginables. Frente al yen,...
Informe del PIB del tercer trimestre en la eurozona : Actual: 0,9% interanual. Previsión: 0,9%. Anterior: 0,9%. La lectura está en línea...
El presidente de la Fed de Kansas, Jeffrey Schmid, y el presidente de la Fed de St. Louis, Alberto Musalem, comentaron la política monetaria de...
Los futuros apuntan a una apertura mixta en Europa. El inicio apunta a ser suave, y el aumento de la volatilidad podría llegar con los discursos...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor