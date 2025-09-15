Caídas en los índices asiáticos
El inicio de la sesión bursátil está marcado por el dólar estadounidense, que se aprecia frente a la mayoría de las...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
La inflación del IPC de EE. UU. en octubre subió al 2,6 % interanual, en línea con las expectativas, mientras que la inflación...
Los futuros de trigo en CBOT caen casi un 1,5% hoy, bajando a $540 antes del cambio de contratos de mañana, presionados por un dólar estadounidense...
En la segunda fase de la sesión de hoy, el peso mexicano muestra una ligera ganancia intradía del 0.2% frente al dólar, en un entorno...
Intuitive Machines (LUNR.US), especializada en el suministro de hardware y software para apoyar la exploración lunar, presentará mañana...
Dólar cierra en 983 pesos impulsado por fortalecimiento global y baja del cobre El dólar en Chile cerró el martes en 983 pesos,...
El sentimiento del mercado de valores de EE. UU. es mixto hoy; el US500 y el US100 fluctúan alrededor de máximos históricos El...
El tipo de cambio AUDUSD cae un 0.7% intradía, alcanzando los 0.64 y manteniéndose cerca de sus niveles más débiles en tres...
El mercado del cacao ha experimentado un crecimiento muy fuerte desde principios de esta semana, ya que han surgido preocupaciones sobre la cosecha actual...
Después de los comentarios de Neel Kashkari de la Fed, Lorie K. Logan, CEO del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos de Dallas, comentó...
Las criptomonedas están de fiesta y la razón de la actual tendencia alcista es clara. Donald Trump ganó las elecciones presidenciales...
El miembro de la Reserva Federal, Neel Kashkari, dio la entrevista para Bloomberg TV después del informe de IPC de octubre de EE. UU. de hoy. Estos...
El precio del cacao experimenta hoy un alza significativa del 5.91% en términos intradiarios, llegando a alcanzar un máximo de 8,201 dólares...
▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 Mercado Norteamericano Hoy se presenta un día clave para el mercado norteamericano. Según...
El Nasdaq-100 (US100) registró un avance del 0.58% tras la publicación de los datos de inflación de Estados Unidos para octubre, que...
El IPC de EE. UU. (octubre) fue del 2,6 % interanual frente al 2,6 % previsto y el 2,4 % anterior El IPC intermensual fue del 0,2 % frente al 0,2...
El DAX 40 (DE40) alemán cae casi un 0,5% durante la sesión de hoy, con lo que cae por debajo del límite inferior de la zona de consolidación...
Palo Alto Networks, líder en ciberseguridad empresarial, está atravesando un período de transición marcado por su cambio estratégico...
El dólar retrocede levemente en espera de datos de inflación en EE. UU. El dólar estadounidense ha registrado una apertura levemente...
