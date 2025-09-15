⌚ Boletín Diario de Mercados
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
El peso mexicano registra hoy una leve estabilización frente al dólar, con una variación de -0.5% en el tipo de cambio que sitúa...
La lectura del IPC de octubre será la primera lectura de inflación en EE. UU. después de las elecciones presidenciales. Desde una...
Desde su mínimo local a principios de octubre, el dólar ha ganado un 6%. Se trata del aumento más dinámico desde el inicio...
Los mercados europeos están viviendo una sesión tranquila sin grandes movimientos en ninguna dirección. A media sesión del...
El evento más importante de esta semana es, sin duda, la publicación del informe del IPC de EE. UU., que se publicará hoy a las 14:30h....
Los índices de la región Asia-Pacífico cotizan en su mayoría al alza. El Nikkei 225 de Japón corrige un 1,55% hasta...
El tipo de cambio registra una subida intradía del 1.4%, con el tipo de cambio USDMXN oscilando entre un mínimo de 20.35 y un máximo...
El ánimo durante las sesiones europeas y asiáticas fue más débil hoy. El índice DAX retrocedió un 2%, y el...
Estamos viendo una continuación de la tendencia bajista en el mercado de metales preciosos hoy, con el oro (GOLD) cayendo casi un 1% y ubicándose...
Las acciones de Shopify suben casi un 24% tras superar expectativas de resultados. Los ingresos alcanzaron $2.16 mil millones, un 26% más que el...
Micron Technology (MU.US) cayó un 5,50% tras la reducción de las previsiones de precios de NAND y DRAM de Edgewater Research, lo que indica...
Las acciones de Snap Inc. (SNAP.US) caen casi un 4% después de que el Washington Post citara fuentes anónimas que afirmaban que Donald Trump...
La inflación a 3 años de los consumidores de la Fed de Nueva York se ha visto a la baja hasta el 2,5% en octubre desde el 2,7%, y la previsión...
Acabamos de recibir detalles de las declaraciones realizadas por dos representantes de la Fed: Thomas Barkin de la Fed de Richmond y el gobernador Christopher...
El dólar y los rendimientos de los bonos estadounidenses siguen subiendo Los índices abren ligeramente a la baja El US500 se mantiene...
Petróleo El petróleo crudo continúa su descenso ante la continuación del llamado “comercio Trump”, que puede...
