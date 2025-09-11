El USDCAD sube tras publicación del IPC en línea con las expectativas 📌
08:30 AM GMT-4, Canadá – Datos de inflación de julio: IPC recortado (Trimmed CPI): actual 3.0% a/a; previsión 3.0%...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Petróleo La última reunión de la OPEP+, como se rumoreaba, dio lugar a una continuación de los aumentos de producción. En esta ocasión, la OPEP+ restaurará 1,65 millones de barriles diarios respecto a los recortes de 2020, provocados por la COVID-19....
08:30 AM GMT-4, Estados Unidos – Inicios de viviendas, julio: Actual: 1.428M; Previsión: 1.290M; Anterior: 1.358M Actual:...
Detalles de la operación Intel (INTC.US) avanza más de 5 % en la preapertura de Wall Street tras conocerse que SoftBank invertirá...
Los futuros sobre el Hang Seng (HK.cash) subieron ligeramente después de la lectura de la tasa de desempleo en Hong Kong, más débil...
Home Depot (HD.US) presentó sus resultados del segundo trimestre de 2025, que coincidieron con las expectativas del mercado, aunque no presentaron...
Los futuros del Hang Seng subieron ligeramente tras la lectura de la tasa de desempleo de Hong Kong, más débil de lo esperado, que se situó...
Tras las conversaciones de ayer en la Casa Blanca, cada vez es más evidente que la carga financiera del apoyo a Ucrania recaerá en Europa,...
Los mercados de materias primas enfrentan presiones diversas en medio de un entorno complejo. Los precios del petróleo y el gas natural se mantienen...
El DAX 40 abrió la sesión con una ligera caída, presionado principalmente por el retroceso en las acciones del sector defensa....
El lunes 18 de agosto, se celebró en la Casa Blanca una reunión entre Donald Trump, Volodymyr Zelensky y siete líderes europeos. Esta...
La sesión de hoy se presenta tranquila. El calendario macroeconómico no incluye una gran cantidad de publicaciones de datos, y los inversores...
La sesión bursátil del martes en los mercados asiáticos fue relativamente tranquila, debido principalmente al efecto de las conversaciones...
Los mercados globales inician la semana con un tono marcadamente cauteloso, en medio de la publicación de resultados trimestrales de grandes compañías...
El peso mexicano inició la semana con una ligera depreciación frente al dólar estadounidense. Durante la sesión, el tipo de...
S&P 500 y Nasdaq retroceden, Russell 2000 avanza Los principales índices de Wall Street cerraron la jornada con leves variaciones, en un...
Crédit Agricole emitió una recomendación para el par de divisas USD/CAD. El banco recomienda abrir una posición corta en...
Intel (INTC.US) se encuentra en conversaciones con el gobierno de Estados Unidos para transformar parte de la subvención de 10.900 millones USD...
Applied Digital (APLD.US) subió un 15% hasta los 16,35 USD por acción tras anunciar el inicio de la construcción de un centro de datos...
Un regreso a lo privado tras cuatro años de volatilidad en bolsa La icónica cadena de clubes privados Soho House & Co dejará...
