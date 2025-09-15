USD-BRL sube mientras inflación y política monetaria desafían el panorama económico
El real brasileño experimenta una caída intradía del 1.2% frente al dólar estadounidense, alcanzando un máximo de 5.78...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
El peso mexicano borró sus beneficios recientes frente al dólar, mostrando una caída significativa en la jornada de hoy. Luego de...
El mercado de valores de Estados Unidos continúa con las ganancias iniciadas por los resultados de las elecciones presidenciales. Después...
Wall Street sube ligeramente al finalizar la semana Airbnb cae un 5% en la sesión de hoy después de que la compañía...
Los mercados europeos caen al final de la semana Los principales sectores que pierden durante la sesión son la moda y el automóvil Las...
Apertura del Tipo de Cambio: Leve Alza en Línea con la Recuperación del Dólar Index La apertura del tipo de cambio local apunta...
| Descargue el Informe Completo Aquí |
Los futuros de algodón (COTTON), que se negocian en ICE, han caído con fuerza en las últimas semanas, probando niveles por debajo...
La última sesión de una semana récord para los mercados de valores probablemente traerá una volatilidad ligeramente menor,...
Los índices estadounidenses acogieron con satisfacción la decisión de la Fed de volver a recortar los tipos del 5% al 4,75%. Powell...
El peso mexicano continúa ganando terreno frente al dólar estadounidense, el par USD-MXN baja un 1.32% en la sesión actual. Este...
La Reserva Federal de Estados Unidos decidió hoy recortar las tasas de interés en 25 puntos básicos hasta el 4,75 %. Cabe destacar...
Se acaban de publicar las actas de la Fed de la última reunión de toma de decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos. Recordemos...
La Reserva Federal de Estados Unidos decidió recortar las tasas en 25 puntos básicos, en línea con los 25 puntos básicos anticipados...
Las acciones estadounidenses cotizan con un leve optimismo. El S&P 500 ha alcanzado otro máximo histórico hoy, pero ya ha retrocedido...
📊 SEMINARIO DE SEGUIMIENTO DE LA REUNIÓN DE LA FED Los invitamos a conectarse al seminario de seguimiento de la reunión de la Fed...
Las acciones de AppLovin Corporation (APP.US) se dispararon un 46% hasta alcanzar un máximo histórico de 245,1 dólares después...
