Las ventas minoristas de la eurozona son más fuertes de lo esperado
Estos datos indican que los consumidores en la Eurozona están gastando más de lo que se había previsto. Esto es una señal positiva...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
El índice chino Hang Seng, que refleja el desempeño de las empresas más importantes de China, sube más de un 3,5% hoy. Los...
El Banco de Noruega ha mantenido el tipo de interés oficial sin cambios en el 4,5% tras la reunión del 6 de noviembre, y espera mantenerlo...
El Riksbank es el banco central de Suecia y, como tal, tiene la responsabilidad de mantener la estabilidad de los precios y contribuir al desarrollo...
Hoy, los futuros basados en índices bursátiles apuntan a que los mercados de Estados Unidos y Europa seguirán subiendo. La atención...
La caída del 2,5% en la producción industrial de Alemania durante el mes de septiembre, un dato significativamente mayor al esperado, es...
El efecto de la victoria de Trump en las elecciones presidenciales hizo que la sesión de ayer en Wall Street terminara con importantes avances en...
Donald Trump ha ganado las elecciones presidenciales. Los índices estadounidenses registraron hoy beneficios impresionantes, aunque el sentimiento...
Las acciones del productor de racks para servidores Super Micro Computer (SMCI.US) cayeron un 23% hoy, y ahora están en niveles no vistos desde...
El petróleo borra las pérdidas iniciales y sube casi un 0,5% tras el cambio de los inventarios de la EIA en Estados Unidos. El informe mostró...
Wall Street estalló en un frenesí de compras el miércoles, cuando Donald Trump consiguió su segunda victoria presidencial....
La sesión de hoy ha sido testigo de una volatilidad considerable en los mercados de acciones, materias primas y metales. Destacan los metales preciosos...
Los activos estadounidenses están ganando tras la victoria de Trump, mientras que la fortaleza del dólar estadounidense no está molestando...
Sigue con XTB el impacto de la victoria de Donald Trump frente a Kamala Harris en las elecciones de Estados Unidos. Descubre cómo afectará...
El fabricante y proveedor de turbinas eólicas Vestas (VWS.DK) ha caído casi un 12%. La empresa está luchando con altos niveles de...
Principales bolsas mundiales muestran optimismo tras proclamar a Donald Trump como el 47vo presidente de los Estados Unidos. | Escucha el Audio...
El peso mexicano ha alcanzado su nivel más bajo desde septiembre de 2022, depreciándose más allá de los 20,2 por dólar....
Las acciones de Tesla (TSLA.US) suben más del 13% en las operaciones previas a la apertura de las bolsas estadounidenses. Los resultados electorales...
Dólar se fortalece tras la victoria de Trump y PMI sólido en EE. UU.; mercados a la espera de decisiones de tasas y datos de China El...
