Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Los mercados están impulsados actualmente por las elecciones presidenciales de Estados Unidos, con la mayor volatilidad observada en el dólar,...
Los índices europeos registran un fuerte crecimiento El DAX gana un 0,65% El índice suizo SUI40 es el que más avanza El VIX...
El Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Servicios es un indicador económico que mide el nivel de actividad en el sector servicios de un...
Fox News, una de las mayores cadenas de televisión de Estados Unidos y clara partidaria del Partido Republicano, ha anunciado primero la victoria...
Hoy, los mercados bursátiles van a estar marcados por el recuento electoral en Estados Unidos. Los focos están puestos en el próximo...
Estamos viendo una reacción relativamente fuerte en los mercados a lo que ahora parece una victoria casi segura para los republicanos en las elecciones...
Donald Trump se impone a Kamala Harris en las elecciones de Estados Unidos. El candidato republicano adelanta a la candidata demócrata y suma, a...
7:40 Decision Desk HQ, una empresa de pronósticos políticos, proyecta que ¡¡¡¡¡Donald Trump ha ganado...
El peso mexicano experimenta una caída del 2.70% frente al dólar estadounidense, llevando el tipo de cambio USD-MXN a un máximo de...
Bitcoin está experimentando beneficios significativos a medida que aumentan las posibilidades de Donald Trump de ganar las elecciones presidenciales....
Según datos oficiales de AP News, Trump lidera 177 a 99, sin embargo, ninguno de los estados clave aún ha sido declarado ganador. Nuevas...
Donald Trump ha tomado una ventaja temprana en las elecciones presidenciales de 2024 en Estados Unidos, asegurando 95 votos electorales contra los 35 de...
El par EURUSD continúa cayendo bruscamente, con una cayendo de -0.89% en el mercado de divisas, mientras los primeros resultados de las encuestas...
Las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024 entre Kamala Harris y Donald Trump pueden tardar días o incluso semanas en determinar un...
Examinemos las encuestas recientes y las condiciones actuales del mercado. Carrera reñida, las casas de apuestas favorecen a Trump La situación...
Los índices estadounidenses van camino de cerrar la jornada con una subida significativa. Los índices S&P 500, Nasdaq 100 y Russell...
