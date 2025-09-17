Resumen diario: los alcistas prevén la presidencia de Trump; se avecina la noche electoral 📄🖋️
Los índices estadounidenses van camino de cerrar la jornada con una subida significativa. Los índices S&P 500, Nasdaq 100 y Russell...
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Leer más
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Leer más
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Leer más
Los índices estadounidenses van camino de cerrar la jornada con una subida significativa. Los índices S&P 500, Nasdaq 100 y Russell...
Las acciones de Trump Media & Technology Group (DJT.US) suben hoy un 17%, impulsadas por las apuestas especulativas sobre la jornada electoral estadounidense....
USD/CLP mantiene alza y supera los $955 impulsado por factores externos y contexto político en EE.UU. El USDCLP ha registrado una jornada predominantemente...
Palantir Technologies (PLTR.US) está subiendo hasta un 23%, alcanzando máximos históricos tras los sólidos resultados del tercer...
Los índices bursátiles estadounidenses abren la sesión con ganancias Las empresas tecnológicas lideran las subidas El...
Estados Unidos - Datos del PMI de octubre: PMI de servicios globales de S&P: real 55,0; pronóstico 55,3; anterior 55,2; PMI compuesto...
Las acciones de Ferrari (RACE.IT), el fabricante de autos deportivos con sede en Maranello, Italia, están perdiendo casi un 5% hoy, aunque el informe...
| Escucha el Audio de Mercados Aquí | Estados Unidos se prepara para una sesión clave en medio de elecciones y datos...
Estados Unidos - Datos de la balanza comercial de septiembre: Balanza comercial: Actual -84,40B; previsión -83,80B; anterior -70,80B; Importaciones:...
Mercados inciertos ante las elecciones estadounidenses DHL informa de resultados decepcionantes Salzgitter gana más del 33% tras la noticia...
Dogecoin, la famosa criptomoneda meme relacionada con Elon Musk (y Donald Trump) ha subido hoy más del 8% antes de los resultados de las elecciones...
Perspectivas del Tipo de Cambio en Función de las Elecciones en EE.UU. y el Panorama Asiático La evolución reciente del tipo de...
El ánimo durante la sesión asiática fue optimista, en gran parte debido a las ganancias en el mercado de valores chino. El índice...
| Descargue el Informe Completo Aquí |
Las acciones de Hugo Boss (BOSS.DE) caen casi un 5% hoy, y ponen de manifiesto la debilidad sel sector de la moda en el Viejo Continente. La compañía...
El PMI de Reino Unido sorprende y supera las expectativas. Los datos finales de los PMI de Reino Unido para el mes de octubre muestran un ligero avance...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor