Las acciones de Hugo Boss caen tras presentar resultados
Las acciones de Hugo Boss (BOSS.DE) caen casi un 5% hoy, y ponen de manifiesto la debilidad sel sector de la moda en el Viejo Continente. La compañía...
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Leer más
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Leer más
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Leer más
Las acciones de Hugo Boss (BOSS.DE) caen casi un 5% hoy, y ponen de manifiesto la debilidad sel sector de la moda en el Viejo Continente. La compañía...
El PMI de Reino Unido sorprende y supera las expectativas. Los datos finales de los PMI de Reino Unido para el mes de octubre muestran un ligero avance...
El precio del petróleo se anotó una nueva subida después que la OPEP+ decidiese retrasar aún más el aumento de la producción...
En el contexto de un calendario muy ligero en la sesión europea, la atención de los mercados se centrará por completo en las elecciones...
El Ibex35 empieza la sesión con dudas y se anota leves caídas. El resto de índices europeos han abierto ligeramente positivos, pero...
Jornada positiva para los principales índices asiáticos, que anotan subidas. El Nikkei ha subido un 1,4% y el índice Hang Seng cotiza...
Perfil de candidatos, estados clave, políticas económicas y trading en vivo según los resultados. ¡No te lo pierdas!
Las elecciones presidenciales en Estados Unidos no solo definen la dirección de la política interna y externa del país, sino que también...
El peso mexicano mostró resiliencia y logró mantenerse en una banda de fluctuación entre 19.95 y 20.16 pesos por dólar durante...
Antes de la jornada electoral, el sentimiento en Wall Street es más bien mixto. El Russell 2000 muestra fortaleza y sube un 0,77%, mientras que...
Precio del Oro: Expectativas sobre la Fed y Elecciones en EE. UU. Impactan el Mercado El precio del oro registró una caída de más...
Peso Chileno se Fortalece en Medio de Incertidumbre Electoral en EE. UU. y Subida del Cobre El tipo de cambio entre el peso chileno y el dólar...
El importante cambio de cartera de Buffett podría ser una señal de inquietudes más amplias en el mercado Berkshire Hathaway continuó...
Estados Unidos - Bienes duraderos de septiembre (final): Bienes duraderos sin transporte: real 0,5 % intermensual; pronóstico 0,4 %, anterior...
Wall Street abrió a la baja el lunes. Nvidia se incorporó al Promedio Industrial Dow Jones Las acciones de Viking Therapeutics subieron...
El peso mexicano muestra un rango de variación en la sesión de hoy entre los 20.01 y 20.16 pesos por dólar, impulsado principalmente...
| Escucha el Audio de Mercados Aquí | Análisis Técnico del S&P 500: Fase de Lateralización y Niveles Clave El...
El año 2024 pertenece al Bitcoin, y el interés de los inversores por la mayor de las criptomonedas vuelve a aumentar, a medida que su precio...
LVMH: una oportunidad de compra a pesar del deterioro de los fundamentos Hace dos semanas, las empresas de lujo francesas se encontraban en el punto...
Desde los máximos del 29 de octubre en 73.600 USD, Bitcoin ya ha caído un 6,60% y, desde las operaciones del viernes hasta el fin de semana,...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor