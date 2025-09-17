Gráfico del día - Bitcoin (04.11.2024)
Desde los máximos del 29 de octubre en 73.600 USD, Bitcoin ya ha caído un 6,60% y, desde las operaciones del viernes hasta el fin de semana,...
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Leer más
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Leer más
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Leer más
Desde los máximos del 29 de octubre en 73.600 USD, Bitcoin ya ha caído un 6,60% y, desde las operaciones del viernes hasta el fin de semana,...
| Descargue el Informe Completo Aquí |
El Dólar Internacional a la Baja en una Semana Clave de Volatilidad El dólar estadounidense abre la semana con una corrección a...
El inicio de la semana está trayendo un ligero repunte en el mercado europeo. Estamos viendo subidas moderadas en todos los mercados, impulsadas...
Los índices de gerentes de compras (PMI, por sus siglas en inglés) son indicadores económicos que miden la actividad empresarial en...
La OPEP+ ha retrasado el aumento de la producción de petróleo. Los precios del crudo suben un 2% en lo que va de sesión, justo antes...
Esta semana, la atención de los mercados mundiales se centrará en un acontecimientos decisivo. En la noche del martes al miércoles...
La OPEP+ anunció ayer que ampliaría el recorte de producción de 2,2 millones de barriles de petróleo por día durante...
Los índices de EE. UU. Registraron otro día de una fuerte liquidación ayer. El catalizador para las disminuciones parece ser una combinación...
Los índices avanzan y recuperan parcialmente las pérdidas de ayer. El índice del dólar estadounidense repunta y sube un...
Estados Unidos - Datos del PMI de octubre: PMI manufacturero global de EE. UU. de S&P: real 48,5; pronóstico 47,8; anterior 47,8; Estados...
PMI manufacturero canadiense: real: 51,1 (pronóstico: -, anterior: 50,4) La reacción del mercado tras la publicación de los...
Estados Unidos - Datos de empleo de octubre: Nóminas no agrícolas: real 12K; pronóstico 106K; anterior 223K; Nóminas...
Chevron informó resultados para el tercer trimestre de 2024 de 4,5 mil millones de dólares ($2,48 por acción), por debajo de los $6,5...
El petróleo sube un 0,80% y vuelve a superar los 71 dólares por barril, hasta los 71,10 dólares. Los precios del petróleo suben...
El mercado europeo muestra un ligero repunte durante la jornada de hoy tras la fuerte caída de ayer, que terminó siendo el peor día...
El sector manufacturero del Reino Unido comenzó el último trimestre con incertidumbre, influenciado por la especulación sobre las...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor