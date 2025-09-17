El Dax alemán sube debido a los bancos y energéticas 📈
El mercado europeo muestra un ligero repunte durante la jornada de hoy tras la fuerte caída de ayer, que terminó siendo el peor día...
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
El sector manufacturero del Reino Unido comenzó el último trimestre con incertidumbre, influenciado por la especulación sobre las...
Amazon publicó ayer por la noche su informe de resultados del tercer trimestre de 2024, y sus acciones suben un 6% en las operaciones posteriores...
Hoy se publicarán importantes informes macroeconómicos. Los inversores se centrarán principalmente en el informe del mercado laboral...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión con descensos de entre un 1,60% y un 2,00%. El catalizador de este comportamiento fueron...
Los mercados bursátiles estadounidenses se desploman tras los resultados de las grandes tecnológicas, con el Nasdaq 100 liderando las...
La temporada de resultados de los gigantes tecnológicos está en pleno apogeo, pero la volatilidad actual de las acciones del sector contrasta...
Mientras Apple se prepara para informar sus beneficios del cuarto trimestre fiscal después del cierre del mercado el 31 de octubre de 2024, todas...
El índice US100 cayó bruscamente, un 1,3%, tras reacciones mixtas ante los resultados de Microsoft y Meta, a pesar de que ambas empresas...
Wall Street abrió a la baja el jueves. Las acciones de Microsoft cayeron más del 5% después de informar de unos ingresos del...
Estados Unidos - Datos de inflación de septiembre: Índice de precios PCE: real 0,2 % intermensual; pronóstico 0,2 % intermensual;...
Los buenos resultados de Alphabet, Microsoft y Meta Platforms no han logrado mejorar el ánimo en el mercado de valores estadounidense, que comienza...
El sentimiento en el mercado de valores alemán, el DAX 40, es débil hoy y no destaca en comparación con Europa, donde hoy vimos principalmente...
El dato del PIB de Hong Kong en el tercer trimestre nos indica que la economía de este territorio ha crecido a un ritmo más lento de lo esperado....
El IPC preliminar de la eurozona fue del 2 % interanual frente al 1,9 % previsto y el 1,7 % anterior. El par EUR/USD sube casi un 0,1 % hoy, ya que...
Tras la sesión de hoy, se presentarán los informes trimestrales de Apple (APPL.US) y Amazon (AMZN.US), cerrando el grueso de los resultados...
El Banco de Japón ha matenido las tipos de interés sin cambios en 0,25% y en línea con el pronóstico de los mercados; la decisión...
