El Banco de Japón mantiene los tipos de interés sin cambios
El Banco de Japón ha matenido las tipos de interés sin cambios en 0,25% y en línea con el pronóstico de los mercados; la decisión...
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
El informe apunta a una tendencia de consumo más fuerte en toda la economía alemana, sin embargo, todavía es demasiado pronto para...
A pesar de los sólidos informes de Microsoft y Meta Platforms, los contratos de índices estadounidenses bajaron después del cierre...
Japón atraviesa un momento económico y político complejo. En el aspecto económico, el crecimiento del PIB anual es negativo...
Microsoft: las acciones suben casi un 2,5% en las operaciones posteriores al cierre de EE. UU. Ingresos: 65 600 millones de dólares frente...
Los índices están profundizando las caídas desde el inicio de la sesión. En el momento de la publicación, el S&P...
El oro ha disfrutado de uno de sus mejores años registrados, con precios en alza desde principios de año. Este repunte se puede atribuir...
En la segunda mitad de la sesión, el peso mexicano continúa depreciándose frente al dólar, aunque con menor intensidad que...
Las acciones de Reddit subieron un 45% después de un sólido informe de beneficios del tercer trimestre, impulsado por un aumento de los ingresos...
El peso chileno experimentó una jornada volátil, alcanzando un máximo de 964,06 y un mínimo de 954,08 por dólar en la...
Estados Unidos - Datos de la EIA: Inventarios de petróleo crudo: real -0,515 millones; pronóstico 1,500 millones; anterior 5,474 millones; Inventarios...
Los índices abren planos, excepto el US2000. El EUR/USD borra pérdidas tras la publicación de ADP e incluso está subiendo...
Los índices europeos están experimentando una caída tras la publicación de los decepcionantes resultados de las empresas europeas,...
Estados Unidos - Ventas de viviendas pendientes para septiembre: valor real 7,4 % intermensual; pronóstico 1,9 % intermensual; anterior 0,6...
Cuestiones clave en la dimisión de EY: En julio de 2024 surgieron preocupaciones sobre gobernanza y control, lo que llevó a una revisión...
IPC (armonizado por la UE) interanual preliminar real 2,4 % (previsión 2,1 %, anterior 1,8 %) IPC interanual preliminar real 2 % (previsión...
Hoy, en la primera mitad de la sesión, el peso mexicano registró un ajuste y se mantuvo por encima de los 20 pesos por dólar, alcanzando...
Caterpillar Inc. (CAT.US) publicó hoy su informe de resultados del tercer trimestre de 2024 antes de la apertura del mercado. Las acciones de la...
