Peso colombiano estable y tensión política por caso Uribe Turbay
Colombia hoy: tensión política y TRM estable en 4.019 COP (18 de agosto) Este lunes 18 de agosto, el peso colombiano abrió la semana...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Petróleo La última reunión de la OPEP+, como se rumoreaba, dio lugar a una continuación de los aumentos de producción. En esta ocasión, la OPEP+ restaurará 1,65 millones de barriles diarios respecto a los recortes de 2020, provocados por la COVID-19....
Este lunes 18 de agosto, el Banco Central de Chile publicó el Informe de Cuentas Nacionales, donde reveló que la actividad económica...
El viernes, Warren Buffett sorprendió al anunciar que la compañía en la que había estado adquiriendo posiciones era la controvertida...
▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 Esta semana los mercados estarán dominados por dos temas principales: la geopolítica...
El comienzo de la nueva semana está marcado por la cautela de los inversores, atrapados entre esperanzas y preocupaciones derivadas de factores...
ANZ ha emitido una recomendación para el par de divisas GBPUSD. La entidad recomienda tomar una posición corta en el par con los siguientes...
Las criptomonedas abren la semana con caídas, mientras continúa la toma de beneficios en todo el mercado. Ethereum fue particularmente golpeado,...
Hoy reina el pesimismo en los mercados financieros europeos. El Dax 40 han bajado más de un 0,4%, mientras que el Euro Stoxx 50 ha caído...
En junio, la balanza comercial de la UE se contrajo significativamente, registrando un superávit desestacionalizado de 2.800 millones de euros,...
El petróleo intentó recuperarse de la pronunciada caída al inicio de la sesión asiática, pero con el inicio de las operaciones...
La sesión de hoy será excepcionalmente escasa en la publicación de datos macroeconómicos, lo que centrará la atención...
Aunque el viernes cerró con una corrección en Wall Street (S&P 500: -0,3%, Nasdaq 100: -0,4%, Russell 2000: -0,55%, Dow Jones +0,1%),...
Las acciones de Intel Corp. suben alrededor de 7 % este jueves, impulsadas por versiones que apuntan a que el gobierno de Estados Unidos podría...
Las bolsas estadounidenses cerraron a la baja después de que la inflación de precios al productor (IPP) superara ampliamente las expectativas,...
AMD (Advanced Micro Devices) es un líder mundial en la producción de procesadores avanzados y tarjetas gráficas, que ofrece soluciones...
Colombia: PIB, dólar y mercados bajo la lupa en la segunda mitad de 2025 La economía colombiana llega a la segunda parte del año...
