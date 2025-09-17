Alphabet: ¿qué esperar de los resultados del tercer trimestre? 📌
La atención de esta semana está en los resultados trimestrales de las Big Tech. En particular, la atención de los inversores se centrará...
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Este martes, el peso mexicano ha mostrado un comportamiento mixto tras un inicio de sesión fuerte. En la primera parte de la jornada, el tipo...
El oro y la plata han subido hacia nuevos máximos, en medio de las crecientes expectativas por los últimos datos económicos de EE....
La sesión de hoy vio al mercado de valores de EE. UU. abrir con un sentimiento mayoritariamente positivo, a pesar de las caídas considerables...
Tesla Optimista, McDonald's en Retroceso y UPS Ajusta su Estrategia a Largo Plazo Tesla se destaca esta semana con perspectivas optimistas, respaldadas...
El mercado bursátil chino ha experimentado un importante rally, con el índice CSI 300 subiendo más de un 20% en el último mes,...
Mercados de EE. UU. Apuntan a Apertura a la Baja ante Expectativa de Datos Laborales y Resultados de Alphabet Los principales índices de los...
El índice de precios de la vivienda en EE. UU. registró un 0,3 % intermensual frente al 0,1 % previsto y el 0,1 % anterior (4,2 % interanual...
La tasa de desocupación en Chile durante el trimestre julio-septiembre de 2024 (JAS 2024) se ubicó en 8,7%, de acuerdo con la Encuesta Nacional...
Tipo de cambio inicia la jornada a la baja, influenciado por datos locales y estadounidenses El tipo de cambio abre la sesión a la baja, consolidándose...
Las acciones de McDonald's (MCD.US) están cayendo más de un 3,5% tras la publicación de sus resultados del tercer trimestre, hasta...
La sesión del martes en las bolsas europeas ha sido positiva para la mayoría de los índices bursátiles. El DAX 40 sube un 0,25%...
El Hang Seng recupera pérdidas y sube más de un 2% tras conocerse que Pekín podría considerar un paquete de estímulo...
El mercado de materias primas muestra un comportamiento mixto para algunos de sus valores más importantes: el petróleo, el gas natural, el...
Los datos del PIB sueco para el tercer trimestre no cumplen con las expectativas y se sitúan por debajo de las previsiones del mercado. En concreto,...
