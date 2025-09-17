Datos de empleo y resultados en EE.UU.
El calendario económico de hoy incluye una combinación de importantes datos sobre la confianza del consumidor y cifras de la balanza comercial....
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Los mercados asiáticos cotizaron con ánimo mixto. Destacan las acciones japonesas, ya que el Nikkei 225 y el TOPIX subieron un 1% y un 0,9%...
El peso mexicano está en la jornada con una variación de -0.4% frente al dólar estadounidense, fluctuando entre los 20.08 y los 19.97....
Presión por la fortaleza del dólar estadounidense y expectativas de recorte de tasas El dólar neozelandés (NZD) se debilitó...
El índice DAX alemán subió un 0,1% el lunes, situándose cerca de los 19,500 puntos en un contexto positivo para los mercados...
Los futuros del paladio han superado los 1.200 dólares por onza, su nivel más alto desde diciembre de 2023, debido a un renovado interés...
Los mercados bursátiles estadounidenses demuestran fortaleza con el Russell 2000 liderando las alzas (+1,11%), mientras que los índices...
Los informes del viernes sobre una investigación realizada por EE.UU. Los reguladores que apuntan a Tether, el emisor de la moneda estable más...
Tipo de cambio y mercado del cobre El peso chileno ha mostrado una apreciación al inicio de esta semana, situándose en 946 pesos por dólar....
El gas natural continúa con sus fuertes caídas (-6,9% hoy, con futuros cayendo aproximadamente un 8% con entrega en noviembre a $2,360/mmBtu...
Definitivamente, fue una mañana de sábado nerviosa en Oriente Medio cuando Israel respondió al reciente ataque con cohetes iraníes...
Estados Unidos - Índice de manufactura de la Reserva Federal de Dallas para octubre: actual -3,0 frente a lo esperado; - 9,2; anterior -9,0; La...
Wall Street ha tenido una apertura mixta el lunes. Las compañías energéticas vieron caídas significativas en sus acciones...
Morgan Stanley ha emitido una recomendación para el par de divisas AUD-CAD. Morgan Stanley recomienda tomar una posición larga en el par...
Morgan Stanley ha emitido una recomendación para el par de divisas EUR-AUD. Morgan Stanley recomienda abrir una posición corta en el par...
En la sesión de hoy, el peso mexicano continúa mostrando señales de debilidad frente al dólar estadounidense. En las primeras...
DAX con ánimo dispar al comienzo de la semana La industria automovilística bajo presión de Volkswagen y Porsche Las acciones...
