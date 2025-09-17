Borr Drilling continúa con caídas tras la publicación de expectativas decepcionantes para el 3T24 📉
Borr Drilling (BORR.US) está profundizando sus caídas tras la publicación de sus expectativas de beneficios para el 3T24. Las acciones...
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Dólar Internacional Cede Terreno Mientras el Mercado Enfrenta Incertidumbre por Elecciones y FED El dólar estadounidense comenzó...
El Nikkei japonés (JP225) avanza un 2,9%, mientras que el yen japonés cae un 0,26% frente al dólar, después de que la coalición...
Comenzamos una nueva semana de negociación en los mercados financieros. En este momento, las cotizaciones de futuros apuntan a una apertura de sesión...
Los ataques israelíes contra Irán durante el fin de semana se dirigieron únicamente a instalaciones militares, respetando las instalaciones...
Los mercados asiáticos avanzan. El Nikkei japonés ha subido un 1,85%, mientras que el yen japonés ha bajado un 0,33% frente al dólar...
El sentimiento del mercado durante la sesión europea fue mixto. El DAX sube un 0,2% a pesar de los débiles resultados de Mercedes-Benz....
El real brasileño se debilitó en octubre hacia los 5,81 por dólar, alcanzando su nivel más bajo en once semanas debido a crecientes...
La próxima semana será muy intensa en términos de publicaciones macroeconómicas. Los inversores recibirán datos sobre...
El peso mexicano retrocedió hoy a niveles no vistos en meses, ubicándose nuevamente en los 20 pesos por dólar después de alcanzar...
Deckers Outdoor Corp (DECK.US) inicialmente subió incluso un 13% (ahora +11,30%) después de que la compañía informara sólidos...
Tipo de cambio cierra la semana con alza del 0,25% ante incertidumbre electoral Este viernes 25 de octubre, el tipo de cambio cerró con un...
Nvidia, la compañía pionera en chips para inteligencia artificial (IA), logró un hito al superar temporalmente a Apple en capitalización...
El holding de moda Tapestry (TPR.US), propietario de marcas como Coach New York, Kate Spade New York y Stuart Weitzman, no ha recibido la aprobación...
Las empresas tecnológicas lideran los beneficios El índice del dólar muestra pocos cambios Los rendimientos de los bonos estadounidenses...
Los futuros en EE. UU. subieron impulsados por buenos resultados en el sector tecnológico, especialmente de Tesla. En Asia, las bolsas también...
Estados Unidos - Informe de inflación de la Universidad de Michigan para octubre: Condiciones actuales de Michigan: real 64,9; pronóstico...
Las acciones de la empresa sueca de electrodomésticos Electrolux (ELUXB.SE) cayeron hoy casi un 16% después de que la empresa informara una...
